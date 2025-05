S-Bahn München: Wieder Stammstreckensperrung am Wochenende

Am kommenden Wochenende steht wieder das turnusmäßige Instandhaltungswochenende auf der S-Bahn-Stammstrecke an. Gleise, Weichen und Bahnhöfe werden repariert und kontrolliert. Fahrgäste müssen sich deshalb auf zahlreiche Einschränkungen und Ausfälle einstellen.

Zahlreiche Ausfälle bei der Münchner S-Bahn

Von Freitag 22.20 Uhr bis Montag 4.40 Uhr in der Früh fahren keine Züge auf der Stammstrecke. Wer zum Flughafen will, kann die S1 nehmen. Sie fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof - zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Halt. Teilweise beginnen bzw. enden die Züge bereits in Moosach. Die andere Flughafen-S-Bahn, die S8, fährt über den Südring. Die S7 fährt als einzige auf ihrem regulären Linienweg zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof, nur Nachts gelten geänderte Fahrzeiten.

Bus-Ersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fährt ein Bus-Ersatzverkehr im 10-Minuten-Takt mit Halt an allen Stationen. Schneller von und zum Hauptbahnhof kommt man in diesem Abschnitt ohne Zwischenhalt mit der S6 und den Regionalzügen. Für alle Frühlingsfestbesucher auf der Theresienwiese hat die S-Bahn bei der MVG die Verlängerung der U4 tagsüber beauftragt – von der Theresienwiese bis zur Westendstraße.

Mitarbeiter vor Ort

An den Bahnhöfen mit Ersatzverkehr sollen große und auffällige Informations-Stelen die Orientierung erleichtern. Sie stehen an den Bushaltestellen und informieren über das geänderte Liniennetz und den Bus-Ersatzverkehr. Zusätzliche Stelen weisen den Weg vom Bahnhof zur Bushaltestelle. Außerdem geben Mitarbeitende vor Ort Auskunft.

Transparenzhinweis: In einer früheren Fassung des Texts war die Angabe zur S1 ungenau - wir haben die Information konkretisiert. Wir bedanken uns für den Hinweis aus unserer Community.