S-Bahn München: Schüler schlagen Alarm, Appell an DB und Politik

Die Landesschülervertretung fordert vom Freistaat Bayern und der Bahn, die Verstärkerzüge bei der S-Bahn München umgehend wieder einzusetzen.

Schüler werden in der S-Bahn schier zerdrückt

Die verkündete Streichung bis Dezember bedeute nicht nur, dass sich die Zeit für den Schulweg maßgeblich verlängere. "Hieraus resultieren deutlich vollere und häufig sogar überfüllte Züge in den Morgen- und Nachmittagsstunden", heißt es in der Pressemitteilung des Landeschülerrats. Dadurch verlören die Schüler ein großes Stück Sicherheit bei der Benutzung der S-Bahn.

"Es kann nicht sein, dass wir Schülerinnen und Schüler neben den Berufspendlern die Hauptleidtragenden einer kaputt gesparten S-Bahn sind und die hierdurch entstehenden massiven Einschränkungen in der Beförderung ausbaden müssen. Ich sehe die bayerische Landesregierung, aber auch die Landeshauptstadt München nun in der Pflicht, eine adäquate Lösung herbeizuführen." Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher der Gymnasien in Bayern

Streichung des 10-Minutentakts ausgerechnet zu Schuljahresbeginn

Besonders unglücklich sei, dass der Zeitpunkt des Ausfalls gerade zu Beginn des Schuljahrs kommt. Ausgerechnet dann, wenn eine große Zahl von Erst- und von Fünftklässlern sich auf einen neuen Schulweg einstellen muss.

Auf den Linien S3 nach Mammendorf und S8 nach Germering entfallen die Verstärkerzüge für einen Zehnminutentakt ganz, auch auf anderen Linien strich die Bahn bestimmte Verbindungen.

Krisenstab von Bahn und Verkehrsministerium soll Lösung finden

Verkehrsminister Hans Reichhart hat Ende vergangener Woche erklärt, dass auf Drängen des Ministeriums ein Krisenstab eingerichtet worden sei. In dieser Woche soll ein Ersatzkonzept stehen und konkrete Verbesserungsmaßnahmen greifen. Die Bahn erklärte, sie arbeite mit Hochdruck in alle Richtungen. So sollten zusätzliche Mitarbeiter das Werkstatt-Team verstärken. Außerdem bemüht sich die S-Bahn München um Fahrzeuge aus anderen Städten, weil zu viele Züge in München fehlten.

Schüler können sich Protestaktionen vorstellen

Joshua Grasmüller sagte im BR-Interview, er könne sich Protestaktionen wie eine Demo gut vorstellen, wenn weiter nichts passiere. Von den Ankündigungen der Politiker hätten sie nur gemerkt, dass am Bahnhof Pasing Aufsichten in gelben Warnwesten stünden, "die Schüler nicht mehr in die Züge lassen, auch wenn die S-Bahn dort noch lange steht und nicht voll ist."