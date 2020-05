S-Bahn München: Schreyer bei Reinigungstrupps

Zehn Minuten Aufenthalt hat die S-Bahn, die während des Pressetermins an der Haltestelle Leuchtenbergring einfährt. Kaum ist die Bahn zum Stehen gekommen, rückt ein sogenannter mobiler Reinigungstrupp an, um den Zug auf Vordermann zu bringen. Unter den Augen von Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ziehen die drei Reinigungskräfte durch die gesamte S-Bahn und putzen vor allem Haltestangen, Griffe und die Knöpfe an den Türen mit Reinigungsmittel ab. Die Vertreter der S-Bahn München sind bemüht, ein positives Signal zu senden: Die S-Bahnen sind sauber.

"Maximal hygienisch"

Wer wie vorgeschrieben einen Mund-Nasen-Schutz trägt, müsse sich keine Sorgen machen, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ist überzeugt: "Ich war überrascht, wie akkurat die Damen vorgehen". Es sei maximal hygienisch. Auch bei allen anderen Verkehrsunternehmen werde intensiv gereinigt, um eine Ansteckung zu vermeiden, sagt Schreyer.

Nicht mehr, aber intensivere Reinigungen

Zwei- bis dreimal am Tag bekommt jede S-Bahn bei längeren Aufenthalten am Bahnhof eine sogenannte Wendereinigung. Insgesamt seien das rund 450 Reinigungen pro Tag, erklärt ein Sprecher. Hinzu kommen regelmäßige Reinigungen im Werk sowie unterwegs während der Fahrten.

Damit werden die Züge der S-Bahn München zwar nicht öfter gereinigt als vor der Corona-Pandemie. Ein Sprecher der Bahn erklärt jedoch, die Reinigungen fielen derzeit intensiver aus.

S-Bahn wieder im Normalbetrieb

Nach der Stammstreckensperrung am Wochenende fährt die Münchner S-Bahn ab sofort wieder planmäßig. Nachdem es immer wieder Beschwerden über zu volle Züge gab, gilt nun auch wieder der reguläre Fahrplan. Ende März hatte die S-Bahn ihren Betrieb wegen des Corona-Ausbruchs auf einen angepassten Samstagsfahrplan umgestellt.