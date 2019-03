S-Bahn München: Mehr Fahrgast-Infos und Kampf gegen Luftballone

Mehr Informationen auch an Bahnsteigen

Die unterirdischen Tunnelbahnhöfe an der Stammstrecke werden insgesamt modernisiert. Kostenpunkt: rund 60 Millionen Euro. Bis zu 840.000 Fahrgäste nutzen an Werktagen die Münchner S-Bahn, und gerade die Pendler wissen, dass kleine Störungen große Auswirkungen auf den ganzen Betriebsablauf haben können. Hier für Verbesserungen zu sorgen, ist ebenfalls eines der Ziele des Aktionsprogramms "Zukunft S-Bahn München".

Kampf gegen Luftballone

Zehn Mal haben sich im vergangenen Jahr in den Tunnelbahnhöfen Luftballone in der Oberleitung verfangen, Kurzschlüsse ausgelöst und zu teils stundenlangen Störungen geführt. Jetzt startet die S-Bahn den "Kampf gegen die Luftballone", wie Münchens Bahnhofsmanagerin Mareike Schoppe es ausdrückt. Bei der Neugestaltung der Tunnelbahnhöfe würden an der Decke Unterkonstruktionen angebracht, durch die Luftballone "abgesogen" würden. Nicht mehr ganz so oft zu hören ist inzwischen die Störungsmeldung "Personen im Gleis". 20 Prozent weniger waren es im vergangenen Jahr, weil es am oberirdischen Teil der Stammstrecke inzwischen einen Zaun gibt. Für die Fahrgäste bedeutet das: weniger Zugausfälle, und Verspätungen.