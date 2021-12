Maskenverweigerer bedroht Menschen in S-Bahn mit Messer

Am Münchner Ostbahnhof hat ein 54-Jähriger am Samstagabend mehrere Reisende in einer S-Bahn mit einem Klappmesser bedroht. Der Mann konnte festgenommen werden. Das berichtet die Bundespolizeiinspektion München.

Mann droht Passagieren bei Kritik an fehlender Maske mit dem Tod

Demnach war der 54-Jährige ohne festen Wohnsitz am Ostbahnhof in die S-Bahn Richtung Tutzing eingestiegen. Er trug keinen erforderlichen Mund-Nase-Schutz. "Unmittelbar nach dem Zustieg setzte er sich und äußerte lautstark schreiend - ohne dabei jemanden bestimmten anzusprechen: 'Wer mich jetzt blöd anmacht, weil ich keine Maske habe, den steche ich ab'", so die Polizei. Einem bisher Unbekannten soll der Mann gedroht haben, ihm die Kehle aufzuschlitzen.

Bundespolizei nimmt 54-Jährigen fest

Als eine Durchsage erfolgte, dass der Zug wegen einer technischen Störung nicht weiterfahren könne, verließ der Obdachlose die S-Bahn und ging Richtung U-Bahnhof am Ostbahnhof. Dort konnte er von Polizeikräften der Bundespolizei gestellt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Klappmesser mit einer rund acht Zentimeter langen Klinge sowie ein Tierabwehspray, berichtet die Bundespolizei. Wie sich später herausstellte, hatte der 54-Jährige rund zwei Stunden vorher bereits einen DB Sicherheit-Mitarbeiter am Hauptbahnhof beleidigt und ihm den Einsatz des Pfeffersprays angedroht. Der Mann soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen gesucht

Der gebürtige Tegernseer war in den vergangenen Monaten schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und erst vor wenigen Wochen nach viermonatiger Haft entlassen worden. Die Bundespolizei sucht nun nach weiteren Zeugen oder gar Geschädigten, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall in der am Ostbahnhof an Gleis 1 stehenden S-Bahn (S6, Richtung Tutzing) machen können.