S-Bahn München: Kommt, wer früher fährt, pünktlicher an?

In einem europaweiten Pilotversuch testet die Bahn auf der Münchner Stammstrecke ein neues Einfahrsystem. Eine Woche lang sollen die S-Bahnen an den Einfahrpunkten Ostbahnhof bzw. Laim und Donnersberger Brücke nicht mehr auf verspätete Züge warten, sondern dürfen einfahren, wenn die Strecke frei ist, oder im Verkehrsslang gesagt: wenn ein sogenannter "Slot" frei ist. Der Versuch soll jeweils in der Haupverkehrszeit zwischen 6 Uhr und 9:30 Uhr laufen und für die rund 105 S-Bahn-Züge je Richtung gelten, die in diesen Stunden unterwegs sind.

Bis zu zwei Minuten frühere Abfahrt

Nach dem sogenannten first come – first serve Verfahren können die Züge bis zu zwei Minuten früher losfahren als im Fahrplan vorgesehen, dadurch erhofft sich die Bahn einen reibungsloseren Ablauf auf der störungsanfälligen S-Bahn-Stammstrecke.

Pro Zug lassen sich etwa 30 Sekunden gewinnen, so die Hoffnung der Bahn: Verspätungen schaukeln sich nicht mehr so auf, Züge stehen kürzer herum - zum Beispiel am Ostbahnhof.

Bei Erfolg dauerhafte Änderung

Weil nur etwa zehn Prozent der Fahrgäste in der Hauptverkehrszeit in der Früh auf der Stammstrecke fahren, geht die Bahn davon aus, dass die möglicherweise früheren Abfahrtszeiten keine großen negativen Auswirkungen haben. Wenn der Versuch erfolgreich ist, will die S-Bahn dauerhaft so fahren. Mit der S-Bahn München sind pro Werktag rund 800.000 Fahrgäste unterwegs.