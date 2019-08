S-Bahn München: Kein Halt am Hauptbahnhof

Nach der Sperrung der Stammstrecke am Wochenende hat die S-Bahn München ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wie eine S-Bahn-Sprecherin mitteilte, bleibt die Haltestelle Hauptbahnhof in Richtung Pasing aber bis Freitagabend, 23 Uhr, gesperrt. Grund sei die Erneuerung des Bodenbelags in der Station.

Fahrgäste aus Richtung Osten mit Ziel Hauptbahnhof bittet die Bahn, eine Station weiter bis zur Hackerbrücke zu fahren, dort umzusteigen und in die Gegenrichtung zurück zum Hauptbahnhof zu fahren.

Die Woche darauf, 12. bis 16. August, entfällt der Halt am Hauptbahnhof in Richtung Ostbahnhof.

Noch drei Wochenenden mit Stammstrecken-Sperrung

Im Abschnitt Donnersberger Brücke/Ostbahnhof wird die Stammstrecke auch an den kommenden beiden Wochenenden gesperrt. Am letzten August-Wochenende fahren dann auf der gesamten Stammstrecke, also zwischen Pasing und Ostbahnhof, keine S-Bahnen. Die Bahn modernisiert die Bahnhöfe. Außerdem finden Arbeiten an der zweiten S-Bahn-Röhre und am Arnulfsteg statt.

Rundschau-Video: So war das erste Sperr-Wochenende