S-Bahn München: Jugendliche prügeln 15-Jährigen krankenhausreif

Die Vorwürfe lauten: gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Wie die Bundespolizei am Sonntag in München mitteilte, haben mindestens sechs Jugendliche (darunter möglicherweise auch Kinder) einen 15-Jährigen in der S-Bahn zwischen Gauting und Gräfelfing krankenhausreif geprügelt. Das Opfer zog sich eine aufgeplatzte Unterlippe zu und klagte über starke Kopf- und Bauchschmerzen. Der Jugendliche aus Gräfelfing begab sich in eine Klinik.

Fahrgäste verhindern wohl Schlimmeres

Die Tat geschah am Freitag gegen 13.30 Uhr, kurz nachdem der 15-Jährige in Gauting in die S-Bahn Richtung München gestiegen war. Dabei soll es laut Bundespolizei "zu mehrmaligen Schlägen und Tritten, unter anderem auch in die Genitalien des Jungen gekommen sein". Die Schlägergruppe habe versucht, ihr Opfer am S-Bahnhof Stockdorf aus dem Zug zu ziehen. Dies hätten Mitreisende aber "couragiert" verhindert, so die Bundepolizei. Die Schläger hätten in Gräfelfing die S-Bahn unerkannt verlassen, bevor die von einer Mitreisenden verständigte Polizei einschreiten konnte.

Polizei ermittelt zwei mögliche Angreifer

Der 15-Jährige stieg erst am Haltepunkt Lochham aus und lief zunächst nach Hause. Dort schilderte er die Tat der Polizei und begab sich schließlich ins Krankenhaus. Die Beamten konnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahre aus dem Landkreis Starnberg ermitteln, die den 15-Jährigen attackiert haben sollen. Zu möglichen Hintergründen des Angriffs konnten die Ermittler noch nichts sagen. Auch nicht, ob sich Täter und Opfer bereits gekannt haben.