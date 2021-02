S-Bahn München: Elf Zugausfälle am Tag wegen Stellwerkstörungen

Erst am Freitagmorgen hat eine Stellwerkstörung am Ostbahnhof den Münchner S-Bahnverkehr für mehr als zweieinhalb Stunden teilweise lahmgelegt und schwer durcheinandergebracht. Allein im Jahr 2019 sind 4.002 Züge in Folge von Stellwerksstörungen ausgefallen, im Jahr zuvor waren es gar 5.371 Züge.

Rinderspacher: Modernisierung muss schneller gehen

Der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher (SPD), fordert ein höheres Modernisierungstempo. Ihm zufolge könne das S-Bahn-Chaos in München nur behoben werden, wenn die Stellwerke umfassend auf Vordermann gebracht würden.

"Die Stellwerke sind dramatisch in die Jahre gekommen. Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik machen in München etwa jede neunte Störung aus." Markus Rinderspacher, SPD-Landtagsabgeordneter

Münchner Stellwerke bis Mitte/Ende der 2030er Jahre modernisiert

In der Antwort auf Rinderspachers Anfrage heißt es, die Digitalisierung der Münchner Stellwerktechnik solle bis Mitte/Ende der 2030er Jahre abgeschlossen sein. Das geht Rinderspacher nicht schnell genug. Es brauche mehr Investitionen, mehr Tempo und mehr Gründlichkeit.

"Die überschaubare Modernisierungsgeschwindigkeit wird den Problemen bei aktuell fast 21 Millionen zu leistenden Zugkilometern im Jahr nicht gerecht." Markus Rinderspacher, SPD-Landtagsabgeordneter

Signalstörungen, defekte Kabelverbindungen und Gleiskontakte

Laut Antwort von Bayerns Verkehrsministerin Schreyer gibt es jede Woche knapp vier bis fünf Stellwerkstörungen mit Auswirkungen auf den Fahrplan. Die Behebung einer durchschnittlichen Stellwerkstörung dauere ein bis zwei Stunden. Die häufigsten Ursachen sind demnach Signalstörungen und schadhafte Kabelverbindungen. Oft spielt auch die Witterung eine Rolle, Tierverbiss und defekte Gleiskontakte.

Weniger Fahrgäste wegen Corona-Lockdown

Im Großraum München seien etwa 130 Mitarbeiter für die Instandhaltung der Leit- und Sicherungstechnik verantwortlich. Im Bereich der Münchner S-Bahn waren 2019 jeden Tag durchschnittlich 821.500 Fahrgäste unterwegs. Seit dem Corona-Ausbruch ist die Zahl der Fahrgäste massiv zurückgegangen und liegt nach Schätzungen während des Lockdowns bei derzeit weniger als 40 Prozent des Werts vor der Pandemie.