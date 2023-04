S-Bahn München: Einschränkungen am Osterwochenende

Am langen Osterwochenende kommt es bei der Münchner S-Bahn erneut zu massiven Einschränkungen. Grund sind einmal mehr Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke.

Von Donnerstagabend um 22.30 Uhr bis Dienstagfrüh um 4.40 Uhr macht ein Teil der S-Bahnen nicht überall Halt, und fast alle Linien enden vorzeitig. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof soll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Diese fahren im Zehnminutentakt, spät nachts aber nur noch alle 20 Minuten. Auch Regionalzüge bieten sich als Alternative an.

Nur die S7 fährt normal

Einzig auf der S-Bahn-Linie S7 läuft über das Osterwochenende fast alles normal. Ausnahme: In der Nacht zum Ostermontag halten auch diese Züge nicht an allen Stationen, zwischen Hauptbahnhof und Giesing fallen sie ganz aus. Wer auf der Stammstrecke ausgebremst wird, kann etwa auf die U-Bahn-Linie U5 ausweichen, die in einem besonders dichten Takt fährt. Teilweise werden auf Buslinien auch längere Busse eingesetzt, damit mehr Fahrgäste Platz haben.

💡 Die einzelnen Linien im Überblick:

Die S1 fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die Züge im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt.

Die S2 West fährt im Halbstundentakt und nur ab/bis Hauptbahnhof. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Die S2 Ost fährt nur ab/bis Hackerbrücke (Nacht 9./10. April ab/bis Leuchtenbergring).

Die S3 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. In der Nacht 9./10. April entfällt die S3 zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing und entfällt auf dem restlichen Linienabschnitt.

Die S6 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Die S7 fährt regulär. (In der Nacht 9./10. April entfällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten außerdem nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke.)

Die S8 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.