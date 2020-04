S-Bahn München: Betrunkene beschäftigen Bundespolizei

In der vergangenen Nacht waren Bundespolizisten teilweise mit schwer betrunkenen Männern befasst. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich der Münchner S-Bahn.

Schwabinger schlug mit Bierflasche auf Infotafel ein

In Laim wurde ein 23-jähriger Schwabinger gefasst, der mutwillig eine Glasscheibe eingeschlagen hatte. Der aufmerksame Lokführer eines Güterzugs hatte gesehen, wie der Mann mit einer Bierflasche in der Hand gegen das Glas einer Informationstafel am S-Bahnsteig schlug. Dabei verletzte er sich an der Hand. Er stieg noch in eine abfahrbereite S-Bahn, konnte aber noch bevor der Zug abfuhr von der Polizei festgenommen werden. Rettungsdienstmitarbeiter versorgten den Mann. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,86 Promille gemessen. Er wird den Schaden an der Infotafel bezahlen müssen außerdem läuft ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen ihn.

Wohnsitzloser will in Starnberg nicht aus der S-Bahn

In Starnberg nahm die Bundespolizei einen 49-Jährigen Wohnsitzlosen fest. Der Mann wollte eine S-Bahn nicht verlassen, in der er geschlafen hatte und widersetzte sich den Maßnahmen der Polizisten. Die stellten bei ihm einen Atemalkohol von fast vier Promille fest. Als er sich wehrte, kippte der Mann nach vorne und stürzte zu Boden. Der Wohnsitzlose war erst am 15. April aus der Justizvollzugsanstalt München Stadelheim entlassen worden. Nach kurzer Ausnüchterung auf der Wache und mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, wurde er auf freien Fuß gesetzt.