S-Bahn-Chaos in München: Störung nach Wassereintritt dauert an

Die Sperrung des Stammstrecken-Tunnels der Münchner S-Bahn dauert an. Das meldet die Pressestelle der Deutschen Bahn. Damit ist weiterhin kein S-Bahn-Verkehr möglich. Die Ursache für die Sperrung ist ein Wassereinbruch im Gleisbereich zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke.

Der Grund für den Wasserschaden, der gegen 10.30 Uhr aufgetreten war, ist noch unklar. 30 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um das Wasser abzupumpen. Zeitweise stand es auf einer Strecke von 150 Metern bis zu 50 Zentimeter hoch, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Ein Ende des Einsatzes sei noch längst nicht in Sicht, zumal beständig weiteres Wasser in den Tunnel eindringe.

Sperrung auch im abendlichen Berufsverkehr

Trotz aller Bemühungen werde diese Sperrung auch im abendlichen Berufsverkehr nicht aufgehoben werden können, erklärte die Bahn. Eine Prognose zum Ende der Störung sei noch nicht möglich.

Zur Zeit enden die Züge der Linien 2 und 3 vorzeitig in Pasing beziehungsweise am Ostbahnhof. Andere Linien enden oberirdisch am Hauptbahnhof. Die Linie 1 endet bzw beginnt in Moosach. Die Bahn rät dazu auf Bus, U-Bahnen und Trambahnen auszuweichen.

840.000 Menschen nutzen die S-Bahn täglich

Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren rund 1.000 Züge auf der Stammstrecke. Laut Bahn gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen. Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag.

Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028, zwei Jahre später als ursprünglich geplant, in Betrieb gehen und verläuft überwiegend durch einen neuen Tunnel.