"Rutscher", Klöße, Knödel: Kulinarisches Heiligtum in Coburg

In Coburg gibt es ganz besondere Klöße. Sie sind nicht so fest wie gewöhnliche Knödel, sondern beinahe flüssig und heißen "Rutscher". Um die "Coburger Rutscher", eine kulinarische Spezialität, dreht sich alles auf dem Coburger Klößmarkt rund um das Prinz-Albert Denkmal. Der Markt beginnt am Donnerstag um 11 Uhr und geht bis Sonntag.

Der "Rutscher" ein kulinarisches Heiligtum in Coburg

Der "Coburger Rutscher" besteht aus zwei Dritteln gekochten und einem Drittel roher Kartoffeln, erklärt Michael Selzer von Coburg Marketing dem BR. Deshalb seinen diese Knödel ziemlich flüssig und nicht so konsistent wie normale Knödel. Der "Rutscher" gilt in Coburg als kulinarisches Heiligtum, so Selzer weiter. Serviert werden die Coburger Klöße zu verschiedenen Braten, Schäufele oder Gegrilltem.

Klößmarkt mit Feier zu Gebietsreform beim "Abend der Stadtteile"

An jedem Festtag spielen verschiedene Bands auf der Bühne am Marktplatz. Am Donnerstag um 17.15 Uhr findet im Rahmen des Klößmarktes außerdem der "Abend der Stadtteile" statt. Dabei wird die Gebietsreform vor 50 Jahren gefeiert. Seitdem gehören die heutigen Stadtteile Beiersdorf, Creidlitz, Löbelstein, Lützelbuch, Rögen, Scheuerfeld und Seidmannsdorf zu Coburg. Am Sonntag lockt zudem noch ein verkaufsoffener Sonntag mit Kinder- und Familienprogramm in die Innenstadt.

Vor der Corona-Pause hatte der Coburger Klößmarkt jedes Jahr mehrere tausend Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz angezogen. In diesem Jahr findet der Markt bereits zum 17. Mal statt.