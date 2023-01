Ruth Müller neue bayerische SPD-Generalsekretärin

Die Landshuter Landtagsabgeordnete Ruth Müller ist neue kommissarische Generalsekretärin der bayerischen SPD und damit Hauptorganisatorin des Wahlkampfs. Die 55-Jährige wurde vom Landesvorstand fast einstimmig bestätigt, wie Landeschef Florian von Brunn in München sagte.

Mit dem Nürnberger SPD-Vorsitzenden und Stadtrat Nasser Ahmed steht ihr ein Stellvertreter zur Seite. Offiziell gewählt werden die beiden im Mai auf einem Landesparteitag. Von Brunn sprach von einer "sehr guten Lösung für die Bayern-SPD". Der Landeschef bekräftige zugleich sein Ziel, bei der Landtagswahl im Oktober "15 plus x" Prozent zu erzielen. Der bisherige Generealsekretär Arif Tasdelen war am Dienstagnachmittag nach Vorwürfen zurückgetreten.

Müller seit 2013 im Landtag

Co-Landeschefin Ronja Endres betonte, die neue Generalsekretärin habe "das Ohr ganz nah an den Bayerinnen und Bayern" und sei eine sehr erfahre Wahlkämpferin, "die sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt". Müller sei eine "starke und selbstbewusste Frau", die bei den Themen Landwirtschaft und Umwelt die bayerische Politik bereits jetzt mitgestalte.

Die 55 Jahre alte Müller gilt als enge Vertraute von Landeschef von Brunn und verfügt über Erfahrungen auf mehreren politischen Ebenen. Die gebürtige Münchnerin lebt seit ihrer Kindheit in Pfeffenhausen bei Landshut. Seit 2013 sitzt sie für die SPD im Bayerischen Landtag und ist stellvertretende Vorsitzende der SPD Niederbayern. Seit 2021 ist sie zudem Vize-Fraktionschefin im Landtag. In der Kommunalpolitik ist sie als Gemeinderätin in Pfeffenhausen und Kreisrätin in Landshut aktiv.

Tandem "steht für Vielfalt"

Ahmed gehört seit 2014 dem Nürnberger Stadtrat an und ist dort derzeit verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Seit 2021 steht er an der Spitze der SPD Nürnberg. Von Brunn betonte, so wie Müller für den ländlichen Raum stehe, vertrete Ahmed die Großstadt und Mittelfranken. Der 34-Jährige verfüge über viel kommunalpolitische Erfahrung, sein Schwerpunkt sei die Verkehrspolitik.

Damit verfüge die bayerische SPD sowohl regional als auch bei den Themen über eine sehr gute Aufteilung, sagte der SPD-Landeschef. Ahmed ergänzte, das neue Tandem stehe für Vielfalt - Stadt und Land, Niederbayern und Franken, Frau und Mann, weiß und schwarz.

SPD warnt CSU vor ausländerfeindlichem Wahlkampf

Von Brunn warnte die CSU und die Freien Wähler davor, "einen ausländerfeindlichen Wahlkampf zu machen, wie sich es jetzt schon andeutet". Da werde sich die SPD dagegenstellen, "weil wir es als Schlag ins Gesicht finden für die Menschen, die hier seit 70 Jahren mitgearbeitet haben am Wohlstand, den wir haben." Das habe etwas mit Respekt zu tun, sei aber auch entscheidend für die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Bayerns - es brauche ein klares Bekenntnis zu einer modernen Zuwanderungs- und Integrationspolitik.

Tasdelen: Situation "zu belastend"

Tasdelen war seit Frühjahr 2021 bayerischer SPD-Generalsekretär. Nachdem im vergangenen Jahr Vorwürfe gegen ihn für Wirbel gesorgt hatten, gab Tasdelen am Dienstag überraschend seinen Rücktritt bekannt. "Seit Monaten sehe ich mich mit Vorwürfen und Gerüchten über meine Kommunikation innerhalb der Partei sowie mit öffentlichen Vorverurteilungen konfrontiert", teilte der Nürnberger Landtagsabgeordnete in einer persönlichen Erklärung mit. Diese Situation sei für ihn und seine Familie zu belastend geworden. "Ich möchte meiner Partei helfen, ohne Ablenkungen in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten."

Vor Weihnachten war durch Presseberichte bekannt geworden, dass die Jusos den Generalsekretär zur "unerwünschten" Person erklärt haben. Der Vorwurf: Tasdelen habe sich weiblichen Juso-Mitgliedern gegenüber unangemessen verhalten. Der SPD-Politiker betonte damals, er habe sich "überhaupt nichts vorzuwerfen", kündigte aber an, an einem Achtsamkeits-Coaching teilzunehmen. In der türkischen Zeitung "Hürriyet" zeigte er sich kurz darauf überzeugt, Hauptziel der Anschuldigungen bestehe darin, dass er seinen Posten räumen müsse.

Von Brunn lobte die "sehr gute Arbeit" Tasdelens. "Wir respektieren die Entscheidung", betonte er. In der Partei arbeite eine Kommission daran, alle belegbaren Fakten zusammenzutragen, damit es "eine objektive Klärung dieses Sachverhalts gibt".

