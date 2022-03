Russlanddeutsche - jetzt besonders im Fokus?

Seit 28 Jahren sind Anna Gammel und ihre Familie mittlerweile in Deutschland. 1994 siedelten sie von Kasachstan in die Oberpfalz über. Nur zwei Jahre nach ihrer Ankunft eröffneten sie in Regensburg und später in Neutraubling den Lebensmittelladen "Katjuscha", in dem Produkte aus Osteuropa verkauft werden. Anna Gammel und ihre Familie sind in der Oberpfalz zu Hause - und trotzdem werden sie und viele weitere Russlanddeutsche wegen des Ukraine-Kriegs nun angefeindet.

"Was macht denn dein Putin?"

Mit Fragen wie: "Was macht denn dein Putin?", "Von wo kommst du überhaupt?" oder "Bist du Russin?" werden viele Russlanddeutsche momentan konfrontiert. Dabei fühlen sich die meisten Russlanddeutschen nicht als Ausländer, so auch Anna Gammels Tochter Katharina: "Wir haben deutsche Pässe, die deutsche Staatsangehörigkeit, wir arbeiten hier, wir zahlen Steuern - viele Steuern - und es ist unverständlich, dass man sich über solche Sachen in Europa jetzt Gedanken machen muss. Wir gehören überhaupt nicht nach Russland!"

Immer mehr persönliche Anfeindungen

Auch Meldungen von persönlichen Anfeindungen gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung werden immer mehr. So weigern sich zum Beispiel auf ebay-Kleinanzeigen Nutzer, ihre Ware an "Oligarchen oder deren Beschaffer" zu verkaufen. Es wird berichtet, dass Nachbarn nicht mehr grüßen oder dass ihnen nun böse Blicke zugeworfen werden.

Auch Familie Gammel aus Regensburg hat bereits Anfeindungen erlebt, zum Beispiel die Forderung, ihre russische Flagge im Laden abzuhängen. Dazu kamen ungerechtfertigt schlechte Bewertungen auf Google und die Aufforderung, ihre Produkte nicht zu kaufen, da die Leute denken, sie unterstützten so den Krieg, erzählt Anna Gammel. "Die Leute fragen was los ist, ob die russische Ware bleiben wird. Auch Deutsche kommen und fragen, wieso Putin das macht. Woher soll ich das wissen? Es ist so schwer, hier jetzt zu arbeiten."

Anonyme Briefe in Umlauf

Dem Bayerischen Rundfunk liegen anonyme Briefe vor, in denen die russischsprachige Bevölkerung aufgefordert wird, das Land zu verlassen. Auch Anna Gammel hat einen solchen Brief in ihrer Filiale in Neutraubling erhalten, worin der Autor seiner Wut zum Krieg Luft macht.

Tochter Katharina Gammel vermutet, dass es für die Personen, die diese Anfeindungen betreiben, keine Rolle spielt, welchen Hintergrund oder welche Nationalität die Personen haben: "Die ganzen negativen Nachrichten, 'ja die Russen machen das, Putin macht das'. Denen ist das egal, ob Russen, Ukrainer oder sonst was. Es wird alles Russischsprachige über einen Kamm geschoren. Selbst die Ukrainer sprechen russisch - und dann können die Leute so auch die Ukrainer treffen mit so einem Schmarrn."