"Bessere Strategie, neue Systeme": Söder will andere Bundeswehr

"Es ist Krieg, ein neues Zeitalter beginnt!" Mit diesen Worten begann Söder die Pressekonferenz nach der heutigen CSU-Vorstandssitzung. Es kehre damit ein altes Zeitalter zurück, es sei ein Zurück in die 80er Jahre, so Söder.

Söder will "neue Denke" bei der Bundeswehr

"Wir verurteilen aufs Schärfste diesen Angriff!". Jetzt müsse vieles auf den Prüfstand gestellt werden, denn gerade ändere sich das Gleichgewicht, die gesamte Sicherheitslage in Europa. "Unsere Sicherheit garantiert nur die USA", sagte Söder.

Es brauche eine "neue Denke" bei der Bundeswehr, fordert Söder. Die Bundeswehr müsse mehr die Bündnis- und Landesverteidigung in den Mittelpunkt nehmen. Es brauche besseres Material. "Es braucht beim Thema Bundeswehr eine verbesserte Strategie und neue Systeme", so Söder. Außerdem müsse die Luftverteidigung neu organisiert werden, dringend sei dafür mehr Geld nötig. Söder forderte, die Verpflichtung der Nato-Mitgliedsstaaten, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden, deutlich schneller zu erfüllen. Schon im Jahr 2023 müsse die Zwei-Prozent-Marke erfüllt werden, so der CSU-Chef.

"Für jede Sanktionsmaßnahme offen"

Söder wiederholte, dass er für jede Sanktionsmaßnahme gegen Russland offen sei, sofern diese einheitlich getroffen werde. Bei Swift ist Söder jedoch noch zurückhaltend. Den Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift hatte Söders Parteivize, der Europapolitiker Manfred Weber, gefordert, der bayerische CSU-Finanzminister Albert Füracker dagegen äußerte Bedenken, weil dieser Sanktionsschritt auch die bayerische Wirtschaft träfe. Es dürfe jetzt nicht panisch reagiert, sondern müsse mit kühlem Kopf konsequent und weitreichend gehandelt werden. Sanktionen alleine seien nicht ausreichend, so der CSU-Chef.

Söder fordert unabhängige Energieversorgung

Große Veränderung gibt es laut Söder auch beim Thema Energie. "Dies müssen wir jetzt grundlegend überlegen. Wir brauchen eine unabhängige Energieversorgung", so Söder. Sein Angebot gelte weiterhin, parteiübergreifend einen neuen Energieplan zu organisieren. Wirksam, praktisch und nicht ideologiegebunden müsse man dabei vorgehen.

CSU bestätigt neuen Generalsekretär

Neben dem Krieg in der Ukraine beschäftigte sich der CSU-Vorstand auch mit den neuen Personalien der Partei. Wie erwartet sprach sich der CSU-Vorstand einstimmig für den 48-jährigen Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer aus, der auf Vorschlag Söders Nachfolger von Generalsekretär Markus Blume wird.

Mayer: "Kann Florett, aber auch Säbel!"

Allein auf einen Wadlbeißer will sich der neue Generalsekretär der CSU nicht reduzieren lassen. Die Zeiten hätten sich geändert, eine einfache Stigmatisierung sei heute einfach nicht mehr angebracht, so Mayer. Nach einer Selbstdefinition gefragt, sieht sich Stephan Mayer so: "Ich kann Florett, aber auch Säbel. Gerne Florett, aber wenn es sein muss, scheue ich auch den Säbel nicht", so Mayer bei einer Pressekonferenz nach der CSU-Vorstandssitzung. Seine wichtigste Aufgabe ist es nun, den Wahlkampf für 2023 inhaltlich und strategisch vorzubereiten.

Nach eigenen Worten will Stephan Mayer die CSU nach der Corona-Krise wieder "revitalisieren". Er verstehe sich als Dienstleister für die Partei. In den nächsten Wochen wolle er sehr viel hinhören. Mayer war Staatssekretär im Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer. Vor wenigen Monaten wurde er zum Vizepräsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt, konnte sein Amt aber nicht antreten, weil sein Ausscheiden aus der Bundesregierung nicht lange genug zurücklag. Söder schätzt an Mayer neben der Erfahrung aus 20 Jahren Bundestag vor allem dessen Umgang mit den Medien. Er sei medienerfahren, regierungserfahren und habe Statur, so das Lob von CSU-Chef Söder.

Vize-Generalsekretärin für Empathie zuständig

Darüber hinaus berief der Vorstand die Landtagsabgeordnete Tanja Schorer-Dremel zur neuen Vize-Generalsekretärin. Schorer-Dremel sei für die Empathie in der Partei zuständig, sagte CSU-Chef Söder bei ihrer Vorstellung. Die studierte Lehrerin war bis zu ihrem Einzug in den Bayerischen Landtag Rektorin einer Grundschule. Nach der Landtagswahl 2018 wurde sie mit großer Zustimmung zur stellvertretenden CSU-Fraktionsvorsitzenden gewählt. Selbst bezeichnet sich die dreifache Mutter und dreifache Großmutter als gute Organisatorin. Nach eigenen Worten sieht Schorer-Dremel ihre Arbeitsplatzbeschreibung als Vize-Generalsekretärin "mehr nach innen". In der CSU soll sie für den Zusammenhalt sorgen, so CSU-Chef Söder.