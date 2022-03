Russland-Ukraine-Krieg: Rekordhoch bei Spritpreisen

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat dafür gesorgt, dass die Spritpreise in Niederbayern und der Oberpfalz mittlerweile auf einem neuem Rekordhoch angekommen sind. Das bestätigt der ADAC auf BR-Anfrage. So lag heute Morgen der Preis für Super E10 bei Tankstellen an der A3 in Niederbayern und der Oberpfalz bei über zwei Euro pro Liter - unter anderem an der Raststätte Bayerischer Wald Süd.

Alle neuen Entwicklungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine finden Sie hier

Steigende Spritpreise wegen Ukraine-Krieg

Eine Sonderauswertung des ADAC vom vergangenen Sonntag ergab einen Preis im Bundesdurchschnitt von knapp über 1,80 Euro pro Liter Super E10 - auch diesen Wert übersteigen die Spritpreise für E10 heute teilweise innerorts in Niederbayern und der Oberpfalz, unter anderem in Cham.

Die Spritpreise und der Ukraine-Krieg hängen eng miteinander zusammen. Neben Erdgas und Kohle ist Deutschland auch stark von Ölimporten aus Russland abhängig. 34 Prozent des deutschen Rohöls stammte 2021 laut ADAC aus der Russischen Föderation, welche damit aktuell mit Abstand Deutschlands größter Lieferant ist.

Vor dem Hintergrund der Sanktionen müsse daher mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden. Der Ukraine-Krieg werde das Tempo noch einmal deutlich beschleunigen, so der ADAC-Sprecher weiter. Wie weit die Preise noch steigen werden, lasse sich momentan nur schwer abschätzen.

Rat des ADAC: Abends tanken

Der ADAC rät, in den Abendstunden zu tanken. Zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr sei Kraftstoff am günstigsten. Hier seien Ersparnisse von bis zu sieben Cent pro Liter möglich - im Vergleich zu den Tagesspitzen am Morgen.

Auf die Gaspreise in Bayern habe der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bisweilen nur geringe Auswirkungen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke in Landshut mitteilt, kaufen die Stadtwerke die in einem Jahr benötigte Gasmenge in mehreren Teilmengen über mehrere Jahre verteilt ein. So entstehe ein Mischpreis und Preisschwankungen würden dadurch deutlich geringer ausfallen als die Gesamtentwicklung am Markt.

Bislang Gaspreise stabil

Bei Anbietern, die dagegen auf eine kurzfristige Einkaufsstrategie setzen, sei dies anders. Bleiben die Erdgaspreise auf den Beschaffungsmärkten langfristig auf hohem Niveau, sei hier dementsprechend mit Preissteigerungen zu rechnen.

Auch auf die russischen Gaslieferungen in Bayern schlage sich der Krieg in der Ukraine noch nicht nieder: Sowohl in Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab als auch in Wegscheid im Landkreis Passau, wo es jeweils eine große Erdgas-Verdichterstation gibt, befinden sich die Gaseinspeisungen aus Russland aktuell auf Normalniveau, ein Einbruch sei bisher nicht spürbar, so eine Sprecherin von Open Grid Europe GmbH, einem Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas.

Das Erdgas aus Russland, das durch den langen Transportweg von Russland nach Deutschland an Druck verliert, wird für den Weitertransport erneut verdichtet und unter anderem über die Ukraine nach Bayern geleitet.