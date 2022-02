Russland-Ukraine-Krise: Auch Folgen für Unterfrankens Wirtschaft

Was genau wann passiert und wie wer darauf reagieren wird, ist im sich zuspitzenden Russland-Ukraine-Konflikt noch unklar. Dass Russland teils schwere Sanktionen durch den Westen ins Haus stehen, ist dagegen klar. Präsident Putin hatte am Montag zwei Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine anerkannt und später Truppen entsandt.

Von Sanktionen, wie sie der Westen bereits angekündigt hat, werden nicht nur russische Firmen betroffen sein. Auch unterfränkische Firmen, die mit Russland oder der Ukraine Handel treiben, werden den Konflikt zu spüren bekommen. Das bestätigen die Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt und die aus Aschaffenburg gleichermaßen.

Wegen Ukraine-Krise: Erschwerter Handel befürchtet

In beiden IHK-Regionen sieht man vor allem die Automobilbranche als auch den Maschinen- und Anlagebau als großen potentiellen Verlierer der Situation. Betroffen wären unterfränkische Firmen aus diversen Gründen: so weiß die IHK Würzburg-Schweinfurt allein von rund 225 Unternehmen, die nach Russland exportieren, die IHK Aschaffenburg verzeichnet 60 weitere. Ihr Geschäft dort dürfte sich deutlich erschweren.

Etwa steht als Sanktion im Raum, dass Russland vom internationalen Zahlungsnetzwerk Swift gekappt wird. Kurt Treumann, Bereichsleiter International bei der IHK Würzburg-Schweinfurt, sähe in diesem Fall keine Möglichkeit noch Handel mit Russland zu betreiben. "Fürs Geschäft wäre das fatal", sagt er gegenüber dem BR.

Schwieriger dürfte auch der Handel mit der Ukraine werden. Auch das trifft einige Unternehmen in Mainfranken. Zwei große Firmen produzieren sogar vor Ort. Der fränkische Autozulieferer Leoni, mit Hauptsitz in Nürnberg und Standorten unter anderem in Kitzingen, hat zwei Werke im Westen des Landes. Der Baustoffkonzern Knauf aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) betreibt eine Gipsplattenfabrik in Donezk – mitten im Konfliktgebiet Donbass im Osten der Ukraine.

Abgekühlte Wirtschaftsbande zwischen Mainfranken und Russland

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Mainfranken und Russland sind jedoch schon seit einigen Jahren merklich abgekühlt, wie die IHK berichtet. Wegen Sanktionen, die bereits 2014 als Reaktion auf die Annexion der Halbinsel Krim eingeführt wurden, sei das Russland-Geschäft bereits eingebrochen. Aktuell gehen nur 1,6 Prozent der bayerischen Exporte nach Russland.

Außerdem werde Russland immer protektionistischer bei der Einfuhr von Produkten. Regelmäßig berichten unterfränkische Firmen der IHK von Problemen beim Zoll. Bestimmte Dokumente, wie etwa das Ursprungszeugnis, würden nicht anerkannt: "Da wird dann zum Beispiel unser IHK-Stempel bemängelt, weil er nicht in kyrillischer Schrift ist", schildert Treumann. Die mainfränkischen Betriebe seien zwar international bereits breit aufgestellt, werden sich nach Ansicht von Treumann aber noch weitere neue Märkte erschließen müssen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat Folgen für alle

Auch Firmen, die keine direkten Beziehungen zur Ukraine oder Russland haben, werden indirekte Effekte der Krise bemerken, durch weiter steigende Preise. Unterfranken sei wie andere Regionen auch von den Erdöl- und Erdgaslieferungen abhängig, erklärt Treumann. "Wenn der Hahn zugedreht wird, belastet das unsere Produktion. Aber auch bei der Stromgewinnung und der Verteilung von Gütern wird das zu Problemen führen", so Treumann.