Ukrainischer Verein Augsburg: Angst um Freunde und Familien

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich in den vergangenen Stunden verschärft, nachdem die russische Staatsduma die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifiziert hat. Außerdem ordnete der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung russischer Truppen in diese Gebiete an.

Andrii Rymlianskyi vom gemeinnützigen Ukrainischen Verein Augsburg, der sich für die Entwicklung internationaler Zusammenarbeit, Toleranz und interkultureller Integration einsetzt, beobachtet diese Entwicklung mit großer Sorge. Dies sei eine weitere Eskalation und zudem eine Destabilisierung der Ukraine, sagt der 28-Jährige. Eine russische Invasion werde immer wahrscheinlicher. "Das ist absolut furchtbar für alle Ukrainer", sagt Rymlianskyi.

Menschen in der Ostukraine hoffen auf friedliche Lösung

Er stehe regelmäßig in Kontakt mit seiner Familie. Seine Eltern wohnen in der Westukraine, dort sei alles relativ ruhig, aber die Leute seien natürlich besorgt. "Der zweite Teil meiner Familie lebt im Osten der Ukraine, in Charkiw. Das ist unmittelbar an der Grenze zu Russland und die Leute spüren auf jeden Fall einen riesengroßen Druck."

Die Leute dort hoffen laut Rymlianskyi auf eine friedliche Lösung, versuchen so normal wie möglich weiterzuleben, "obwohl es praktisch eine permanente Bedrohung gibt. Das ist psychisch natürlich superschwer", sagt Rymlianskyi. Die Notfallkoffer seien bereits gepackt. Seine Eltern seien bereit, die Familie aus dem Osten der Ukraine aufzunehmen, falls es wirklich zum Krieg käme.

Sanktionen wichtig: "Krieg braucht niemand."

Rymlianskyi, der in Augsburg Politikwissenschaft und Geschichte studiert hat und jetzt im Bereich Integration arbeitet, begrüßt die angekündigten Sanktionen seitens der USA, EU und Deutschland. "Ich bewerte das absolut als richtigen ersten Schritt. Ich bin wie die meisten Ukrainer der Ansicht, dass es viel besser ist, erstmal mit den wirtschaftlichen und politischen Sanktionen anzufangen und militärische Mittel im Moment auszuschließen. Krieg, den braucht niemand. Da gibt es keine Gewinner, da gibt es nur Verlierer."

Allerdings würde es der Ukraine helfen, Raketenabwehrsysteme zur Verfügung gestellt zu bekommen, denn die Ukraine habe selbst nicht genug Mittel zur Abwehr im Falle eines richtigen Angriffs.

Nord Stream 2 erstmal auf Eis gelegt

Auch die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 vorläufig zu stoppen, sei ebenfalls ein "sehr positives Signal" und eine Abschreckungsmaßnahme. "Aber ich glaube, Deutschland muss sich grundlegend Überlegungen machen über die Abhängigkeit vom russischen Gas", sagt Andrii Rymlianskyi.