Russland-Spionage an der Uni Augsburg: Telefonate als Beweis?

Im Prozess um eine mögliche Russland-Spionage durch einen ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Augsburg beginnt heute am zweiten Verhandlungstag die Beweisaufnahme. Die wichtigste Frage, die geklärt werden muss: Wusste Ilnur N. wirklich nicht, wem er die Informationen – unter anderem zum europäischen Raketenprogramm Ariane – weitergegeben hat?

Abgehörte Telefonate mit dem Kontaktmann

Vom Verfassungsschutz abgehörte Telefonate zwischen dem 30-jährigen russischen Staatsbürger und seinem Kontaktmann im russischen Generalkonsulat in München sollen darüber Aufschluss geben. Die Überwachung des Konsulatsmitarbeiters hatte die Ermittler erst auf die Spur von Ilnur N. gebracht.

Hochbrisante Informationen für 2.500 Euro?

Die zweite Frage, die das Gericht klären muss: Wir brisant waren die Informationen tatsächlich, die der Angeklagte gegen insgesamt 2.500 Euro an seinen Kontaktmann weitergegeben hat? Laut Verteidigung seien die Angaben zur Ariane-Rakete, aber auch zu elektrischen Flugzeugantrieben, allesamt über öffentlich zugängliche Quellen abrufbar gewesen. Nicht öffentliche Informationen zu Ilnur N.s eigenen Forschungen, zum Beispiel an Werkstoffen für den Einsatz in extremer Kälte, hätte der Kontaktmann demnach zwar ebenfalls haben wollen. Diese habe er aber vom Angeklagten nicht bekommen.

Angeklagtem drohen fünf Jahre Haft

Die Anklage, die in diesem Fall der Generalbundesanwalt erhebt, wirft Ilnur N. dagegen "Geheimdienstliche Agententätigkeit" für den russischen Auslandsgeheimdienst SWR vor. Dafür drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Laut Anklage gab es mindestens zwölf Treffen

Zum Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag hatte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft detailliert aufgeführt, wann und wo der Angeklagte sich von November 2019 bis Juni 2021 mindestens zwölf Mal mit einem Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München getroffen haben soll. Nach dessen Vorgaben soll er die fraglichen Informationen recherchiert und schließlich auf USB-Sticks weitergegeben haben - Informationen über künftige Entwicklungsstufen des europäischen Ariane-Raketenprogramms, aber auch zu Flugzeugen mit elektrischem Antrieb.

Informationen über "Investitionsobjekte"?

Der Angeklagte, der schüchtern und zurückhaltend, aber auch sehr sachlich auftrat, bestritt einen Vorsatz: Er habe nicht gewusst, dass sein Kontaktmann die Informationen an den russischen Geheimdienstes weitergebe. Der Mitarbeiter des Konsulats sei anfangs auf ihn zugekommen, um sich von ihm interessante "Investitionsobjekte" vorschlagen zu lassen. Er habe angenommen, der Konsulatsmitarbeiter beschaffe die Informationen für eine Bank, für die er nebenberuflich tätig sei. So etwas sei in Russland nicht unüblich. Der Mann habe offensichtlich "keine Ahnung" von den technischen Fachthemen gehabt, über die der Angeklagte ihn informieren sollte. Er habe deshalb seine Expertise nutzen wollen, so der Eindruck des Angeklagten nach eigener Aussage. Der Kontakt sei nett gewesen und auch er hätte sich damit etwas dazu verdient.

Angeklagter in JVA Stadelheim verlegt

Bislang sind zwölf Prozesstage am Oberlandesgericht in München angesetzt. Für die bessere Erreichbarkeit wurde der Angeklagte, der seit seiner Festnahme am 18. Juni 2021 in Untersuchungshaft sitzt, aus dem Gefängnis Gablingen nördlich von Augsburg nach München in die JVA Stadelheim verlegt.