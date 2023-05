Russland-Sanktionen nicht der einzige Grund für Spritknappheit

Je nachdem, wie voll der Tank noch ist, kann einen die Spritknappheit an manch bayerischer Tankstelle durchaus in die Bredouille bringen. Grundsätzlich könne einzelnen Tankstellen hierzulande der Sprit ausgehen, so die schriftliche Erklärung der Aral AG gegenüber dem BR. Hauptgrund seien Einschränkungen der Raffineriekapazitäten in Süddeutschland. Zum Beispiel fanden im Frühjahr Wartungsarbeiten an den zwei größten bayerischen Raffinerien in Vohburg und Ingolstadt gleichzeitig statt.

TÜV und Russland-Sanktionen

Dietmar Possart beliefert mit seiner Firma Benzinkontor etwa 30 Tankstellen in ganz Südbayern. "Wir hatten einen absoluten Tiefpunkt im Monat April, vor allem in dessen zweiter Hälfte", erklärt Possart, "als die TÜV-Prüfungen in beiden bayerischen Raffinerien, einmal in Vohburg und in Ingolstadt durchgeführt wurden, da gab es echte Mengenengpässe."

Allerdings sind aktuell noch bei anderen Deutschen Raffinierien die Kapazitäten eingeschränkt. Alexander von Gersdorff vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie betont, "dass die beiden deutschen Raffinerien, die PKK-Raffinerie in Schwedt und die Total-Raffinerie in Leuna wegen der Russland-Sanktionen zur Zeit nur mit eingeschränkter Kapazität und eingeschränkten Rohöllieferungen arbeiten können." Das bedeute wiederum, dass es schwieriger ist, aus diesen Regionen Produkte, Benzin, Diesel, Heizöl oder Kerosin in andere Regionen zu schaffen.

Personalmangel erschwert den Transport

Aber auch, wenn Kraftstoffmangel durch Raffinerien in anderen Regionen Deutschlands aufgefangen werden kann, sind die Probleme noch nicht gelöst, das liegt für Alexander von Gersdorff am Mangel an Tanklastzugfahrern: "Uns als Mineralölbranche geht es nicht anders als beispielsweise Supermärkten oder Baumärkten. Man ist froh über jeden LKW-Fahrer, der gesund und munter seine Ladung von A nach B transportieren kann. Es ist eine generelle Herausforderung in der Logistikbranche."

Der Fahrer eines Tanklastzuges braucht eine zusätzliche Qualifikation für Gefahrguttransporte. Andreas Rinnhofer hat eine Agentur gegründet, die sich speziell auf Suche nach LKW-Fahrern oder solche die es werden wollen macht. Damit fülle er eine Lücke, weil "hier die klassischen Job Plattformen für den LKW-Fahrer versagen: man inseriert auf Deutsch aber sucht einen polnischen Fahrer, der international unterwegs ist. Stelleninserate braucht man in mehreren Sprachen und auch mit anderen Medienpartner zum Beispiel mit osteuropäischen Zeitungen, wo gezielt Personal gesucht wird."

Anschließend können sich die neu eingestellten Fahrer mit Hilfe von Videos, die in vielen Europäischen Sprachen produziert werden auf den neuen Job vorbereiten. Aktuell fehlen laut Rinnhofer 6.000 - 8.000 LKW- Fahrer in allen Branchen, allein in Bayern.

Bleibt die Versorgung unsicher?

Initiativen wie die von Andreas Rinnhofer könnten auf Dauer den LKW-Fahrermangel lindern. Kurzfristig wird die Tanklastzugflotte aber weiter mit "angezogener Handbremse" unterwegs sein. Das könnte weiter zu einzelnen Engpässen führen. So befürchtet es auch Frank Schaper, Geschäftsführer des Unabhängigen Tanklagerverbandes. Im sechsten Russland-Sanktionspaket der EU sieht er einen möglichen weiteren Grund für Versorgungsengpässe: "Seit dem fünften Februar nehmen wir Russland keinen Diesel mehr ab. Vorher hatten sich die Händler noch einmal gut eingedeckt aber diese Vorräte sind jetzt aufgebraucht".

Schaper geht davon aus, dass noch nicht alle Händler ausreichend Ersatz für den russischen Diesel gefunden haben. Aber als Vertreter, der mittelständischen Energielieferanten ist er optimistisch, dass in sechs Monaten wieder stabile Lieferketten stehen: "Unsere mittelständigen Firmen, oft noch Familiengeführt, halte ich in vielen Fällen für schneller und flexibler, als die großen Energiemultis. Sie werden mit ihren kurzen Entscheidungswegen und Kreativität schnell Wege finden, das russische Öl zu ersetzen."

Aber auch bis dahin gilt: Die Engpässe werden kaum flächendeckend sein. Wer eine Tankstelle weiter fährt oder am nächsten Tag wiederkommt, wird mit ziemlicher Sicherheit den gewünschten Kraftstoff bekommen.