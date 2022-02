Russland-Angriff überschattet Söders Wien-Besuch

Karl Nehammer ist sichtbar bedrückt, als er mit Markus Söder vor die Presse tritt. Kurz vor seinem Gespräch mit Söder hat Österreichs neuer Kanzler mit Wolodymyr Selenskyi telefoniert. Das Gespräch hat ihn offenbar zutiefst beeindruckt: Der ukrainische Präsident habe ihm geschildert, er wisse nicht, "wie lange er noch am Leben ist", berichtet Nehammer mit belegter Stimme.

Neben ihm steht sein Gast aus Bayern, Markus Söder (CSU). Fast wäre sein Antrittsbesuch beim neuen Kanzler geplatzt. Der russische Angriffskrieg hat Nehammers Terminkalender durcheinander gewirbelt, der Kanzler muss kurzfristig nach Brüssel. Aber irgendwie kriegen sie es doch hin, mit leicht angepasstem Zeitplan. Kurzes Gespräch, dann die gemeinsame Pressekonferenz, alles muss schnell gehen.

Söder und Nehammer verurteilen gemeinsam russische Attacke

Umso dichter platzieren die beiden Regierungschefs ihre Botschaften: Der russische Einfall in der Ukraine sei "ein nicht provozierter und durch nichts zu rechtfertigender Angriffskrieg", urteilt Söder. Die Geschichte Europas sei "mit Blut geschrieben", sagt Nehammer in Richtung Moskau. Daraus müssten alle lernen. Die ukrainische Grenze sei Wien näher als Bregenz.

Beide versprechen, etwaigen ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Auch betroffene Nachbarländer wie Polen und Slowakei werde man "nachbarschaftlich" unterstützen, ergänzt Nehammer.

CSU-Chef will Nachteile durch Sanktionen in Kauf nehmen

Er fordert, wie Söder, ein gemeinsames Vorgehen des Westens gegen Russland. Söder formuliert sogar eine Art Blankoscheck: "Wir unterstützen alles, was beschlossen wird, es muss nur etwas beschlossen werden, das wirkt." Das könne auch "zu Nachteilen führen", sagt der CSU-Chef mit Blick auf Sanktionen und die Energieversorgung. "Mittelfristig" müsse Deutschland auf Wasserstoff setzen. Dem CSU-Chef schweben Pipelines aus dem Süden vor. Was "mittelfristig" bedeutet, bleibt offen.

Streit über Blockabfertigung in Tirol eigentlicher Grund für Begegnung

An den Rand gedrängt ist das Thema, das unter normalen Umständen wohl das Treffen bestimmt hätte: der Streit um die Blockabfertigung auf der Inntalautobahn. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nimmt am Gespräch im Wiener Kanzleramt teil und wird später sagen, für seine Tiroler seien knapp 2,5 Millionen LKW über den Brenner nicht zu verkraften. Seit Jahren setzt Österreich deshalb regelmäßig auf Blockabfertigung: Nur wenige LKW dürfen dann pro Stunde ins Land fahren. Auf bayerischer Seite wiederum stauen sich die Laster dadurch mitunter Dutzende von Kilometern, müssen oft stundenlang warten.

Lkw-Maut von Bayern nach Italien im Gespräch

Lange wollte die CSU Österreich verklagen, was dem Vernehmen nach Kanzlerin Angela Merkel verhinderte. Nun ist Merkel zwar weg, aber auch das Verkehrsministerium nicht mehr in CSU-Hand. Also änderten Bayern und die CSU unlängst ihre Strategie: Söder fordert jetzt, was die Tiroler schon lange fordern, nämlich höhere Gebühren für LKW: "Eine Maut von München bis Verona" ist Söders Idee. Sie soll die Autobahn teuer und unattraktiv machen, LKW auf die Schiene lenken. Die "rollende Landstraße" zur Entlastung der geplagten Tiroler. Söders Vorschlag liegt derzeit im Bundesverkehrsministerium in Berlin, wird dort geprüft. Das könne "sehr schnell gehen", sagt Söder. Es wäre im Sinn Österreichs.