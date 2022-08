Russisches Gas entscheidet über die Zukunft von Waidhaus

Nur wenige hundert Meter vor der bayerisch-tschechischen Grenze, steht die Erdgas-Verdichterstation des Betreibers Open Grid Europe GmbH (OGE). Die Anlage im oberpfälzischen Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist einer der Knotenpunkte für die europäische Gasversorgung. Vor hier aus werden unter anderem Deutschland, Frankreich und Italien mit Erdgas versorgt. Die Bürger des Grenzortes leben seit Jahrzehnten mit und von der Erdgas-Anlage. Doch in den letzten Monaten machen sich die Oberpfälzer immer mehr sorgen. Die große Frage: Welche wirtschaftlichen Folgen hätte ein Gasstopp für die Marktgemeinde?

Einbruch der Gewerbesteuer befürchtet

Bürgermeister Markus Bauriedl (UWG) verfolgt mit Sorge die aktuelle Gas-Entwicklung. Die Verdichterstation sorgt seit Jahren dafür, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Markt sprudeln und das nicht schlecht. Deshalb gibt Waidhaus aktuell viel Geld aus. So werden beispielsweise die Kindertagessstätte erweitert, die Trinkwasserversorgung saniert und der Glasfaserausbau vorangetrieben. Gut drei Millionen Euro gibt die kleine Marktgemeinde dafür aus. Ein möglicher Abbau oder eine Schließung der Gas-Verdichterstation wäre für den Ort gravierend, erklärt Markus Bauriedl im BR-Interview. Der Betreiber OGE sei der beste Gewerbesteuerzahler und ohne die Anlage würde Waidhaus mächtige finanzielle Einbußen bekommen, so der Bürgermeister weiter. Da niemand weiß, wie sich die Situation mit Russland entwickeln wird, hat sich Bauriedl bereits mit seinen Markträten über verschiedene Szenarien unterhalten.

Waidhaus hat sich auf Gas verlassen

2014 hat der Markt im Keller der Grundschule eine große Gas-Heizung einbauen lassen. Per Fernwärme-Netz werden acht Gebäude unter anderem Schule, Rathaus und Kita mit Wärme versorgt. Aktuell hat die Kommune zwar noch einen günstigen Gastarif, doch der wird in den nächsten Monaten deutlich teurer werden. Der Bürgermeister gibt zu, dass im Ort keiner damit gerechnet habe, dass in Waidhaus jemals das Gas knapp werden könnte - man sitze ja direkt an der Quelle. Damit in Zukunft auch im Winter die Häuser warm bleiben, überlegt der Bürgermeister die Gas-Zentrale beispielsweise auf Hackschnitzel oder Biogas umzubauen. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.

Regionale Geschäfte profitieren von Verdichterstation

Die Verdichterstation bringt Waidhaus nicht nur Gewerbesteuereinnahmen, sondern lässt auch die Kassen bei den Hotels und Gaststätten im Ort klingeln. Rigobert Hösl betreibt ein Restaurant mitten im Ort. Viele Mitarbeiter, die in der Station arbeiten, bestellen bei ihm Essen. Auch Arbeiter externer Firmen, die zu Wartungsarbeiten in die Verdichterstation kommen, kehren bei ihm ein. Gut 15 Prozent seines Umsatzes macht er damit. Hösl ist überzeugt, falls die Verdichterstation in den nächsten Jahren webrechen sollte, würde sich das auf die Existenz einiger Hotels und Gastronomiebetriebe auswirken.

💡 Was ist die Verdichterstation Waidhaus?

In Waidhaus wird Erdgas, das durch den langen Transportweg von Russland nach Deutschland an Druck verliert, für den Weitertransport erneut verdichtet und anschließend weitergeleitet. Betrieben wird die Gas-Station vom Fernleitungsnetzbereiter Open Grid Europe GmbH (OGE) mit Sitz in Essen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen rund 120 Millionen Euro in die Modernisierung der Anlage in Waidhaus investiert.