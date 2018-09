Russisch Roulette mit Wattestäbchen

Der 34-jährige Arbeitslose hatte den geladenen Revolver in einer Mülltonne gefunden. Vor Gericht erzählte der Mann, zusammen mit einem Freund habe er die Patronen entfernt, stattdessen ein halbes Wattestäbchen in die Trommel eingesetzt und schließlich russisch Roulette gespielt – zunächst taten sie nur so als würden sie abdrücken.

Zwei Millimeter steckte das Wattestäbchen im Gehirn

Als der Freund gegangen war, nahm der Mann die Waffe nochmals in die Hand, kontrollierte sie und drückte tatsächlich ab – da er sich aber in der Drehrichtung der Trommel geirrt hatte, schoss er sich das Wattestäbchen durch die Schädeldecke und zwei Millimeter tief ins Gehirn. Er wurde operiert und leidet bis heute an Schwindelattacken. Vor Gericht gefragt, wie ein Erwachsener auf so eine Idee kommen könne, erklärte der Mann, er sei drogensüchtig. Der Vorfall sei ihm aber eine Lehre gewesen. Die Richterin am Amtsgericht beließ es bei einer Geldstrafe - der Verurteilte sei durch die Folgen der Tat schon gestraft genug.