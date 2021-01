Russisch-Orthodoxe Christen feiern Heiligen Abend an Dreikönige

13 Tage nach Weihnachten feiern russisch-orthodoxe Christen ihre Heilige Nacht. Der Grund dafür: Der julianische Kalender, nach dem sich die russisch-orthodoxen Christen richten, weicht vom gregorianischen Kalender der Katholischen Kirche um 13 Tage ab.

So begehen am heutigen Dreikönigstag in Unterfranken beispielsweise die russisch-orthodoxen Kirchengemeinden in Bischofsheim im Landkreis Rhön-Grabfeld, in Bad Kissingen, in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt den Heiligen Abend.

Gottesdienst in kleinerem Rahmen als üblich

In der russisch-orthodoxen Prokopiuskirche in Bischofsheim erwartet Pfarrer Alexander Schäfer zur Christmette um 18.00 Uhr wegen der Corona-Pandemie maximal 50 Menschen. In den Vorjahren feierten in Bischofsheim rund 200 Menschen ihr russisch-orthodoxes Weihnachtsfest.

Weitere russisch-orthodoxe Kirchengemeinden in Bayern gibt es unter anderem in Bayreuth, Aschaffenburg, Bamberg, Hof, Coburg, Kempten, Dachau, München, Nürnberg, Schweinfurt, Würzburg und Passau.