Russisch-orthodoxe Christen feiern "Heiligen Abend" an Dreikönig

Der Grund für Heiligabend am Dreikönigstag: Der julianische Kalender, nach dem sich die russisch-orthodoxen Christen richten, weicht von unserem gregorianischen Kalender um 13 Tage ab.

Lange Anreise für russisch-orthodoxe Christen

Zur Christmette reisen die Gläubigen zum Teil weit an und nehmen dabei Autofahrten von knapp zwei Stunden in Kauf. In die russisch-orthodoxe St. Prokopius-Kirche in Bischofsheim in der Rhön kamen zum Beispiel Menschen aus Bad Salzungen in Thüringen oder Bad Hersfeld in Hessen zur Messe.

Königliche Stunde

Auch wenn die russisch-orthodoxe Christmette zweieinhalb Stunden dauert: gutes Sitzfleisch wird nicht gebraucht. In der Messe wird ausschließlich gestanden. Ältere oder kranke Menschen dürfen sitzen. Eine sogenannte "Königliche Stunde" wird bereits zwischen 10 und 12 Uhr gefeiert.

Eine Adventszeit mit Plätzchen, Lebkuchen oder üppigen Weihnachtsfeiern im Betrieb gibt es für die russische-orthodoxen Christen übrigens nicht. Für sie standen 40 Tage Fasten an.