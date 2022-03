Russe nimmt ukrainische Familie in seiner Wohnung auf

100 ukrainische Geflüchtete sind seit Beginn des Kriegs in Aschaffenburg angekommen. Der Russe Ilja Ljalkow hat sieben von ihnen aufgenommen – in seiner 40 Quadratmeter großen Wohnung. Ilja selbst ist vor 18 Jahren mit seiner Mutter aus Kaliningrad nach Aschaffenburg gekommen. Als seine Mutter Elena den 30-Jährigen am 2. März fragte, ob er eine Bekannte von ihr aus der Ukraine mit zwei weiteren Frauen und vier Kindern aufnehmen kann, sagte er sofort zu. "Ich halte nichts vom Krieg. Das ist das Ergebnis davon, wenn die Politik versagt. Ich sehe Ukrainer und Russen als ein Volk", so Ilja.

Flucht über Polen dauert fünf Tage

Kurz bevor seine ukrainischen Gäste bei ihm ankamen, hat Ilja die russische Flagge in seinem Wohnzimmer abgehängt. Eine selbstgebastelte ukrainische Flagge mit der Aufschrift "Frieden" ersetzt sie nun. Iljas Gäste sind am dritten Tag des Krieges aus der knapp 90.000 Einwohner-Stadt Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew, geflohen. Fünf Tage dauerte ihre Flucht durch die Ukraine und Polen bis nach Aschaffenburg. Um den Grenzübergang zwischen der Ukraine und Polen zu überqueren, mussten sie 18 Kilometer zu Fuß laufen, die Autos stauten sich kilometerlang. Nach fünf Stunden Wartezeit konnten sie in die EU reisen.

Kinder schon in der Schule

Die drei Frauen und vier Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren zählen zu den ersten in Aschaffenburg gemeldeten ukrainischen Geflüchteten. Seit vergangener Woche können die Kinder bereits zur Schule gehen – die Zusammenarbeit mit den Behörden habe gut und schnell funktioniert, sagt Ilja. Die 16-jährige Tina besucht die zehnte Klasse einer Berufsfachschule. Sie hofft, im September ihre Ausbildung zur Krankenschwester fortsetzen zu können, die sie in der Ukraine begonnen hat.