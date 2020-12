"Rush-Hour" im Supermarkt: Mitarbeitende 2020 im Dauereinsatz

Genervte Kundinnen und Kunden, gestresste Mitarbeitende und die Regale immer wieder leer - so ähnlich sah es in diesem Jahr in einigen Supermärkten in der Region aus. Für die Beschäftigten von Lebensmittelläden war das Jahr 2020 eine Herausforderung.

Ungeduldige Kunden

Melanie Prochazaka ist gerade dabei, das Regal mit Milch neu zu befüllen, da quetscht sich eine Kundin an ihr vorbei und nimmt einen Joghurt vom Fach darüber. Die junge Verkäuferin ist genervt. Dass Kunden nicht kurze Zeit warten können, bis sie ein Regal eingeräumt hat, gab es in diesem Jahr sehr oft. So auch am Tag vor Silvester in dem großen Supermarkt in der Nähe des Nürnberger Fernsehturms, an dem viel los ist.

Kaum Zeit für Pausen

Melanie Prochazakas Kollegin Gabriele Heinrich bestätigt: So ein Jahr wie dieses hat sie noch nie erlebt - und das, obwohl sie schon seit einigen Jahrzehnten in der Lebensmittelbranche arbeitet. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen seien nur noch am Rennen gewesen. Gerade zur Zeit des sogenannten ersten Lockdowns sei man kaum hinterher gekommen, die Lieferungen in die Regale zu räumen.

"Wir sind halt öfters früher gekommen, wir haben teilweise auch keine Pause gemacht und sind auch länger geblieben." Gabriele Heinrich, Verkäuferin im Supermarkt

Auch jetzt während des zweiten Lockdowns sei immer viel los gewesen im Laden.

Rund die Hälfte mehr Umsatz im Supermarkt

Auch für Martin Schätz, den Inhaber des Supermarkts, war dieses Jahr kein gewöhnliches. Ohne die Unterstützung von Personal aus anderen Branchen hätte es sein Stammpersonal schwer gehabt, den Kundenansturm zu bewältigen. Deshalb hat er neben Studenten auch Mitarbeitende aus dem Einzelhandel oder der Gastronomie kurzfristig eingestellt, um für Entlastung zu sorgen. Das sei relativ unbürokratisch möglich gewesen. Martin Schätz rechnet in diesem Jahr mit etwa 40 bis 50 Prozent mehr Umsatz als in den Jahren zuvor. Damit seine rund 80 Mitarbeitenden auch etwas davon haben, hat er ihnen eine Prämie in Höhe von 500 Euro ausgezahlt. Diese sei steuerfrei, erzählt der Supermarkt-Inhaber. Insgesamt sei er stolz darauf, was sein Team im Supermarkt bisher geleistet habe.

Appell an die Kunden: Wir sind auch nur Menschen

Was den Verkäuferinnen und Verkäufern neben ihrer vielen Arbeit in diesem Jahr besonders zu schaffen macht, ist die Unfreundlichkeit und Ungeduld mancher Kunden. Gabriele Heinrich und Melanie Prochazaka wünschen sich deshalb mehr Verständnis. Sie seien immerhin auch nur Menschen und keine Roboter und die Lebensmittel würden nicht einfach ausgehen, erzählen beide. Jedoch gebe es auch Kunden, die Wertschätzung für die Mitarbeitenden im Supermarkt haben. So schenkte eine Kundin Gabriele Heinrich zu Weihnachten eine Tafel Schokolade.