Rundwanderweg "Grenzgänger": Von Trappstadt bis Linden

Der Rundwanderweg "Grenzgänger" beginnt in der Ortsmitte von Trappstadt. Die Markierung führt aus der Ortschaft heraus Richtung Linden. Schon bald ist die frühere Grenze erreicht. Der einstige Wachturm der DDR-Grenzer bei Gombertshausen ist weithin sichtbar.

Aussichtspunkte und Agentenübergänge

Auf dem Kolonnenweg der ehemaligen Grenztruppen führt die Wanderung durch Thüringer Gebiet, vorbei am Naturschutzgebiet Altenburg. Von Aussichtspunkten, wie dem Spannshügel, hat man wunderschöne Ausblicke nach Thüringen und in das Grabfeld bis zur Rhön. In diesem Bereich schleuste die DDR-Führung immer wieder Agenten in den Westen.

Seltene Tiere entlang der Grenze

Entlang der ehemaligen Grenze tummeln sich heute Tiere, die andernorts längst verschwunden sind. Feldhasen oder Rebhühner zum Beispiel. Außerdem finden sich auf verschiedenen Tafeln entlang des Wanderwegs Erklärungen über Natur, Geologie, zur früheren Grenze und Kultur um Trappstadt.