LIVESTREAM beendet

04.12.2019, 23:16 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Rundschau Nacht - live im Netz

Was hat den Tag bewegt? Die Rundschau Nacht bringt Sie von Montag bis Freitag auf den neuesten Stand. Um 23.30 Uhr. Nur bei BR24. Ein Thema heute: Innenminister Seehofer will an Grenzkontrollen nach Wiedereinreise von Clanchef Miri weiter festhalten.