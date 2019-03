06.03.2019, 23:14 Uhr

Rundschau Nacht - live im Netz

Was hat den Tag bewegt? Die Rundschau Nacht bringt Sie von Montag bis Freitag auf den neuesten Stand. Um 23.30 Uhr. Nur bei BR24. Ein Thema heute: Gefangen in der Gondel. 82 Insassen der Zugspitzbahn mussten am Abend gerettet werden.