Rundgang über die Consumenta: Regionales ist Trumpf

Schon nach wenigen Metern in Halle 1 weht der Duft von fränkischen Bratwürsten um die Nasen der Messebesucher. Regionale Spezialitäten werden an vielen Stellen der 68. Consumenta angeboten und sind für viele Besucher das größte Zugpferd der Verbrauchermesse in Nürnberg: "Ich mag einfach die regionalen Angebote und Neuigkeiten. Wir kommen deshalb jedes Jahr her", sagt zum Beispiel Messebesucherin Ida Diesendorf.

Kulinarisches, Forschung und Technik aus der Region

"In diesem Jahr ist das regionale Angebot auch noch ausgebaut worden", so der Eindruck von Michelle Jug. Vor allem auf der Genussmeile in Halle 1 präsentieren fränkische Direktvermarkter unter dem Motto "Aus der Region - für die Region" ihre Produkte – von Bier über Schnäpse bin hin zu Apfelsaft aus der fränkischen Schweiz.

Unübersehbar ist in der Halle auch das Römerschiff, das Studierende der Universität Erlangen-Nürnberg originalgetreu nachgebaut haben sowie E-Rennwagen, die die Technische Hochschule Nürnberg präsentiert.

Erstmals eigene Halle für Stadt Nürnberg

Ein MAN-Linienbus aus dem Jahr 1959 ist der Hingucker in der neuen Nürnberg-Halle. Der Bus, der zum Beispiel für Geburtstagsfeiern gemietet werden kann, wird von der Nürnberger VAG gezeigt, auch um auf das Nürnberger Straßenbahnmuseum aufmerksam zu machen, so Museumsleiter Thomas Kübler. Es sei einer der ersten Linienbusse, die die Stadt Nürnberg einst angeschafft habe, sagt Kübler. Ein Einsatzfahrzeug der Nürnberger Feuerwehr lässt Einblicke in der Arbeitsalltag der Retter zu.

Die Nürnberg Ice Tigers wollen mit einem kleinen Hockeyfeld auch den Nachwuchs für den Eishockeysport begeistern und zu den DEL-Spielen in die Nürnberger Arena locken. Städtische Institutionen wie das Verkehrsplanungsamt oder der Bestattungsdienst bieten Informationen an, Unternehmen aus der Stadt sowie die Gemüsebauern aus dem Knoblauchsland präsentieren ihre Produkte.

Kulinarisches, Küche und Haushalt

Auch in der Markthalle dreht sich alles um kulinarische Angebote sowie die Themen Küche und Haushalt. Köstlichkeiten vom Südtiroler Speck über italienische Desserts bis hin zu internationalen Weinen laden die Besucher zum Verweilen an den Sitzgelegenheiten.

Am Stand eines Energy-Drink-Herstellers aus Nürnberg kann das fränkische Getränk aus Goji-Beeren probiert werden, ein junges Unternehmen aus Schwabach lässt von Nudeln aus Kichererbsen mit hohem Proteinanteil kosten. Zudem zeigen Händler unter anderem Küchengeräte, Töpfe, Gewürze oder Backmischungen.

Angebote für Wellness und Schönheit

Whirlpools, Saunen, Kosmetik-Angebote sowie Bekleidung stehen im Bereich "Life & Style" in Halle 3C im Vordergrund. Ein Highlight ist hier laut Messeveranstalter AFAG die Wahl der Miss Beauty Fem am Samstag (29.10.22). Die Siegerin ist automatisch für das Finale der Miss Deutschland Wahl qualifiziert.

Sport zum Ausprobieren

Für aktive Messebesucher ist der Bereich "Sport und Spiel" in Halle 4A das Messe-Highlight. Auf Trampolinen, Skateboards, einem kleinen Tennisplatz oder beim Balancieren auf Slacklines kann jeder seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Vereine wie der Dart-Club "DSV Finigan´s Harp" oder der Handball-Bundesligist HC Erlangen präsentieren ihre Aktivitäten. Bei dem HBL-Verein kann jeder seine Wurfhärte testen.

Bau-Tipps auf der ENBAU

Whirlpools von teils riesigem Ausmaß sind auch auf der Messe ENBAU, die im Rahmen der Consumenta stattfindet, zu sehen. Zudem bieten hier Handwerker ihre Dienstleistungen an, die Zimmerer-Innung des Landkreises hat eine Schauwerkstadt aufgebaut. Hersteller zeigen unter anderem Wintergärten, Fenster oder Kaminöfen. Bei mehr als 100 Ausstellern können sich die Besucher zu den Themen "Bauen, Sanieren, Energiesparen, Wohnen und Einrichten" Informieren.

Oft gefragt sind bei den Ausstellern gerade in der aktuellen Situation Tipps zum Energiesparen oder günstigen Heizen. Auch Einbruchsicherheit wird auf der Messe thematisiert: Vor Ort sind Anbieter für Sicherheitstechnik aber auch die Kriminalpolizei Nürnberg. Mit einem im Polizei-Design gestalteten Porsche sorgen die Ordnungshüter für den auffälligsten Blickfang in Halle 4.

Weitere Teilmessen öffnen noch

Gemeinsam mit der Consumenta werden noch weitere Messen veranstaltet. Vom 28. bis 30. Oktober dreht sind auf der Heimtier-Messe alles um Hund, Katze, Maus und Pferd. Am 29. und 30. Oktober findet der Gin-Markt statt, bei dem mehr als 200 verschiedene Sorten des Modegetränks probiert werden können. Die Erfindermesse iENA zeigt vom 27. bis 30. Oktober mehr als 500 Erfindungen aus allen Lebensbereichen.

Consumenta als Konjunkturbarometer

Die Messe will in schwierigen Zeiten Impulse für die regionale Wirtschaft setzen, sagte Henning Könicke, Geschäftsführer des Veranstalters AFAG, bei der Vorstellung des Programms. Die gelte auch als regionales Konjunkturbarometer. Und zumindest am ersten Messetag zeigt sich: Auch die 68. Auflage wird von den Besuchern gut angenommen, die Hallen waren schon kurz nach der Öffnung gut gefüllt.