Runder Tisch zu mittelalterlichen Schmähfiguren gegen Juden

Antijüdische Schmäh-Skulpturen aus dem Mittelalter sind heute noch an einigen Kirchen in Deutschland zu finden - darunter auch in Regensburg. Am Dom Sankt Peter hängt eine in Stein gemeißelte sogenannte "Judensau" aus dem 14. Jahrhundert, die schon seit Jahren für Diskussionen sorgt.

Wie mit derartigen Abbildungen an historischen Gebäuden umgegangen werden soll, ist am Dienstag Gegenstand eines Runden Tisches per Video-Konferenz. Diesen hatte der bayerische Antisemitismus-Beauftragte Ludwig Spaenle einberufen. Teilnehmer sind Kirchenvertreter, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sowie Experten aus Denkmalpflege und Wissenschaft.

Informieren oder entfernen?

Wie viele antisemitische Reliefs es insgesamt in Bayern gibt, ist unbekannt. Eines ist allerdings klar: Sie sind Ausdruck der Judenfeindlichkeit im Christentum des Mittelalters. Doch reicht es, auf Tafeln über die unrühmliche Entstehungsgeschichte solcher antisemitischen Darstellungen zu informieren? Oder soll man sie ganz entfernen? Bei der Debatte spielt der Denkmalschutz eine große Rolle, unter dem auch der Regensburger Dom steht. Eine Hinweistafel informiert dort über die Entstehungsgeschichte der "Judensau" - ihr Inhalt wird aber von vielen als verharmlosend empfunden.

Judenfeindliche Darstellungen auch an Privathäusern

Nach einem Treffen zwischen Vertretern des Staats, der Kirche und der jüdischen Gemeinde in Regensburg Anfang des Jahres wurde entschieden, dass ein neuer Text erarbeitet werden soll. Doch die Hetzfiguren finden sich nicht nur an Kirchen, sondern auch an staatlichen Gebäuden oder Privathäusern. Ursprünglich sollte bereits im März ein Runder Tisch zu dieser Thematik stattfinden, aufgrund der Corona-Krise wurde er allerdings verschoben.