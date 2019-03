Runder Tisch zu Fritz-Koenig-Anwesen bei Landshut

Bekanntestes Werk bei Terroranschlag auf World Trade Center schwer beschädigt

Fritz Koenig gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts und wird in einem Atemzug mit Henry Moore und Alberto Giacometti gennannt. Sein bekanntestes Werk ist die Kugelkaryatide auf der Plaza des zerstörten World Trade Centers in New York, die den Terrroranschlag vom 11. September 2001 schwer beschädigt überstanden hat. Außerdem schuf er das Mahnmal der Bundesrepublik Deutschland im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und war in der Schlussauswahl des Wettbewerbs für das Mahnmal zur Erinnerung an die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins. Im vergangenen Jahr zeigten die Uffizien in Florenz eine Werkschau.