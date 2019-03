Runder Tisch, Runde zwei: Verhärtete Fronten beim Artenschutz

"Ich bleibe nur am Tisch sitzen, wenn ich das Gefühl habe, dass es in die richtige Richtung geht", sagte Ludwig Hartmann der dpa.

Das Volksbegehren Artenschutz ist für ihn die "unterste Messlatte". Dass die Staatsregierung das Volksbegehren in seiner jetzigen Form unterstützt, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch fordert der bayerische Grünen-Fraktionschef, dass nun "Nägel mit Köpfen" gemacht werden sollen. Es könne nach Meinung der Initiatoren von "Rettet die Bienen" bei den Gesprächen nur um mehr Artenschutz gehen.

Damit erhöhen die Befürworter den Druck. "Inhaltlich ist seit dem ersten Treffen nicht viel passiert", erklärt die ÖDP-Politikerin Agnes Becker. Wie Hartmann will auch sie nicht von den Forderungen des Volksbegehrens abrücken: "Unser Gesetzentwurf steht! Wir können und wollen am Volksbegehren nichts ändern", so Becker.

Umweltminister Glauber: Volksbegehren "nicht praxistauglich"

Anders sehen es Vertreter der Regierung. Man müsse am Volksbegehren arbeiten, "weil es in der jetzigen Form nicht praxistauglich ist", erklärte beispielsweise Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.

Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert: "Die Ziele des Volksbegehrens, beispielsweise Ausweitung der Ökolandwirtschaft von 10 auf 30 Prozent, können nicht einseitig zu Lasten der Landwirtschaft und zum Nulltarif erreicht werden."

Strittig sind neben der Ausweitung der Ökolandwirtschaft zum Beispiel die im Volksbegehren geforderten einheitlichen Termine beim Mähen und Walzen von Wiesen sowie der Umgang mit Streuobstwiesen.

Zeit wird knapp

Der Landeswahlausschuss wird am Donnerstag das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens bekannt geben. Schon jetzt ist klar: Es ist das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns. Über 1,7 Millionen Menschen haben den Aufruf unterzeichnet.

Nach Bekanntgabe bleiben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vier Wochen, um den Gesetzentwurf dem Landtag zu übergeben. Dort kann dieser entweder in seiner jetzigen Form angenommen werden – eine Möglichkeit, die die schwarz-orange Regierungskoalition bereits ausgeschlossen hat – oder der Landtag lehnt ihn ab. In diesem Fall kann die Regierung einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Die Wähler im Freistaat dürften dann bei einem Volksentscheid über beide Vorschläge abstimmen. Legt die Landesregierung keinen eigenen Gesetzentwurf vor, stimmen die Wähler lediglich über den Entwurf des Volksbegehrens ab.

Voraussichtlich im Herbst wird es zum Volksentscheid kommen. Ziel des Runden Tisches ist es, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, den beide Seiten unterstützen.

Vermittler Glück optimistisch

Auch wegen des Zeitdrucks kommt Vermittler Alois Glück eine noch wichtigere Rolle bei den Gesprächen zu. Der CSU-Politiker zeigte sich aber zuversichtlich, "dass wir am Runden Tisch eine Einigung erzielen können." Zweckoptimismus sei das nicht, so Glück.