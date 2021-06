Runder Tisch in Kulmbach: Nachtleben außer Kontrolle

Zwei Wochenenden in Folge ist das Nachtleben in der "Oberen Stadt" in Kulmbach außer Kontrolle geraten. Hunderte feierten ausgelassen auf der Straße, die Polizei musste durchgreifen. Nun sollte ein "Runder Tisch" im Rathaus über Maßnahmen entscheiden.

Kein Verbot des Kulmbacher Nachtlebens

Unterbinden wolle man das Nachtleben trotz der Vorkommnisse nicht, wird Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) in einer aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. "Wir sind alle froh, dass wieder Lockerungen möglich sind und man sich wieder treffen kann. Auch unsere Gastronomie hatte lange unter der Pandemie zu leiden, daher profitiert sie auch enorm von den aktuell bestehenden Möglichkeiten", so der Oberbürgermeister.

Delta-Variante könnte Kulmbacher Nachtleben beenden

Dennoch: Die Pandemie sei noch nicht vorbei und die Delta-Variante höchst ansteckend. Das betonte der Leiter des Katastrophenstabes am Landratsamt Kulmbach, Oliver Hempfling. "Wenn ein positiver Fall in der Oberen Stadt auftritt und sich mehrere Personen anstecken, dann ist das Nachtleben in der Oberen Stadt für Gäste und Gastronomie beendet. Das müssen wir unbedingt verhindern. Daher gilt es nach wie vor mit Vorsicht und Rücksicht zusammenzukommen", so Hempfling.

Runder Tisch beschließt Maßnahmen

Gemeinsam haben Vertreter der Stadt Kulmbach, des Landratsamtes, des Jugendamtes, des Kreisjugendringes, der mobilen Jugendarbeit sowie der Polizeiinspektion Kulmbach und Wirte der betroffenen Lokalitäten nun nach Lösungen gesucht und einige Maßnahmen besprochen:

Der "To go" Verkauf von Alkohol ist ab 20.00 Uhr untersagt. Die Freischankflächen müssen während der Fußball-EM um 23 Uhr geschlossen werden, anschließend wieder um 22 Uhr. Die Bewirtung im Innenbereich endet um 24 Uhr. Aber: Die Freischankflächen dürfen an den Wochenenden erweitert werden, damit sich keine größeren Gruppen auf engem Raum bilden. Auf öffentlichen Plätzen und außerhalb der gastronomischen Bereiche darf kein Alkohol konsumiert werden. Das heißt: Nur wer in einem Gastronomiebetrieb sitzt, darf auch Alkohol trinken.

Die Polizei will zudem ihre Präsenz verstärken. Auch will die Stadt Kulmbach prüfen, ob eine Videoüberwachung der "Oberen Stadt" möglich sei. In zwei Wochen wird sich das Gremium erneut treffen und beraten.