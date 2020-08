Runder Tisch: Bayreuth will gegen Alltagsrasissmus vorgehen

Kommunikation und Sensibilisierung sind der Schlüssel, um künftig besser mit Alltagsrassismus in Bayreuth, vor allem an Diskotüren, umzugehen. Darauf habe man sich am Mittwoch bei einem Runden Tisch im Rathaus verständigt, hieß es nach dem Treffen. Eingeladen hatte Zweiter Bürgermeister Andreas Zippel (SPD). Gekommen waren Bayreuther Clubbetreiber, das Jugendamt, ein Betroffener sowie die Vorsitzende des Integrationsbeirates.

Alltagsrassismus sei für Bayreuth rufschädigend

Bei dem Treffen seien sich alle Beteiligten sehr schnell einig gewesen, dass Herkunft, Aussehen oder Nationalität nicht über einen Einlass in eine Diskothek oder einen Club entscheiden dürften. Das sei nicht nur rechtswidrig, sondern auch geschäfts- und rufschädigend und dürfe nicht toleriert werden, so Bürgermeister Andreas Zippel. Doch gerade der Einlass sei für Clubbetreiber immer eine schwierige Entscheidung zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit hieß es am Runden Tisch. Dürfe jemand nicht in einen Club, sei dafür aber immer eine entsprechende Alkoholisierung ausschlaggebend gewesen.

Runder Tisch will in Sachen Alltagsrassismus sensibilisieren

Die Clubbetreiber wollen gemeinsam mit Mitarbeitern und Sicherheitsdiensten künftig den Blick dennoch weiter schärfen. Gemeinsam mit dem Integrationsbeirat, der Abteilung Integration im Jugendamt und den zahlreichen Vereinen und Verbänden soll das Thema weiter forciert werden, um es flächendeckend in die Stadt zu bringen, so Zippel. Auch wenn die Mittel aktuell knapp seien, sei sein Ziel in den kommenden Jahren, etwas “massiv in der Stadt zu verbessern“, so Andreas Zippel.

Besucher durfte in Bayreuth wegen Hautfarbe nicht in Disko

Hintergrund für die Einladung zu einem Runden Tisch war, dass der 20-Jährige Robin G. im November 2019 wegen seiner dunklen Hautfarbe nicht in die Diskothek "Breakout" in Bayreuth eingelassen worden war. So zumindest dessen Vermutung. Der Fall schlug nicht zuletzt deshalb hohe Wellen, weil der Betreiber der Diskothek zu diesem Zeitpunkt auf seiner Internetseite erklärte, "nur einem gewissen Prozentsatz an bestimmten Ausländern" Einlass zu gewähren, um Konflikte zu vermeiden.

Betreiber der Bayreuther Disko kam nicht zum Runden Tisch

Der Betreiber des "Breakout" hatte eine Teilnahme am Runden Tisch abgelehnt. Ebenso die Betreiber des "Mia". Auch hier soll es laut Integrationsbeirat dokumentierte Vorfälle gegeben haben.