Runder Tisch: Bayerns Innenstädte brauchen mehr "Event"

Gute Gastronomie, Musik und "schöne Optik" sollen die Innenstädte im Freistaat beleben und zum "Event" machen. Bei einem Runden Tisch zum Thema Innenstädte forderte Bauministerin Kerstin Schreyer die Kommunen auf, ihre Konzepte umzusetzen. Das Geld kommt aus einem Sonderfonds. Städtetagspräsident und Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) forderte von der Staatsregierung und Behörden möglichst viel Flexibilität, um Programme niedrigschwellig umzusetzen.

Pannermayr schlägt Verlängerung der Sperrstunde vor

Für Pannermayr ist "das Erleben", das eine Stadt möglich macht, entscheidend im Wettbewerb des lokalen Handels mit dem Internet. "Innenstädte sind das Gesicht unserer Städte. Wir müssen gemeinsam darum kämpfen", so der Städtetagspräsident, mit viel Mut, Kreativität und wenig Bürokratie. Um die "Erlebnis- und Aufenthaltsqualität" zu verbessern, setzt Pannermayr auf eine Art "Mediterranisierung". Ein gutes Beispiel seien die "Schanigärten", also Freischankflächen auf Bürgersteigen und Parkplätzen. Auch eine Verlängerung der Sperrstunde bis Mitternacht für die Außengastronomie könnte seiner Ansicht nach die Innenstädte beleben.

Handel fordert mehr Flexibilität der Behörden

Auch für Elisabeth Kandlbinder, Geschäftsführerin von City Management Passau hat Flexibilität bei der Umsetzung von neuen Ideen höchste Priorität. Genehmigungen in der Innenstadt müssen schneller werden", sagte Kandlbinder auf BR-Anfrage. "Wir müssen in allen Bereichen neu denken. Behörden tun sich da manchmal schwer. Es wäre gut, wenn jedem die Brisanz der Situation klar wäre."

Mehr Musik und Pflanzen in der Innenstadt

Dabei gehe es City Management Passau vor allem um die Nutzung des öffentlichen Raumes für Veranstaltungen. Genehmigungen für Musik oder Bepflanzung müssten schneller möglich sein, auch mal ohne vorherige Prüfung, findet Kandlbinder. Ein gutes Beispiel seien die Freitagskonzerte in Passau im Juli gewesen. So könne Leben und gute Stimmung in die Innenstädte gebracht werden. Auch die Zwischennutzung von Gewerberäumen (Popup) müsse einfacher werden.

Neue Verkehrskonzepte – auch fürs Auto in der Stadt

Das Auto in den Innenstädten ist ebenfalls Thema des Runden Tisches der Staatsregierung. Schreyer betonte, jede Kommune müsse überlegen, wie viel Autoverkehr sie in die Stadt lasse. Das brauche kluge Verkehrskonzepte. "Wenn wir wollen, dass Leben in der Innenstadt kommt, müssen wir auch mit dem Lärm zurechtkommen."

Für Autos und Parkplätze in der Innenstadt spricht sich Axel Schöll, Kreisvorsitzender des Bayerischen Handelsverbands Schweinfurt auf BR-Anfrage aus. Die Menschen fahren aktuell mit dem Auto zum Einkaufen, ist sich der Inhaber zweier Schuhgeschäfte sicher. Deshalb brauche es in Schweinfurt weiterhin eine autogerechte Infrastruktur. Am wichtigsten bei der Belebung der Innenstädte sei aber, dass alle an einem Strang ziehen. Die Stadt und ihre Behörden müssten auf die Ausführenden, also Händler, Gastronomen und Kulturschaffende hören, damit Ideen schnell umgesetzt werden können.

Eine App für Schweinfurt

Eine solche Idee ist für Axel Schöll eine "Schweinfurt App", über die Einheimische wie Touristen vom digitalen Stadtplan über Händlerstandorte bis zur Hotelbuchung und zum Schwimmbad-Ticket alles für den Aufenthalt in der Stadt bekommen können. Zum Thema Wohnen in der Stadt werde in Schweinfurt derzeit ein Konzept entwickelt, wie Leerstände in guten Lagen wieder mit Einzelhandelsgeschäften gefüllt und freiwerdende Immobilien in C-Lagen in Wohnraum umgewandelt werden können.

Förderung über Sonderfond der Staatsregierung

Das Geld für die Neuausrichtung der Innenstädte kommt aus dem Sonderfonds "Innenstädte beleben", den Bauministerin Kerstin Schreyer im April gestartet hat. Bayerns Städte, Märkte und Gemeinden erhalten 100 Millionen Euro aus Mitteln der Städtebauförderung. Dieser sei eine "Vitaminspritze" für die Innenstädte, so die Ministerin. Bis Juni konnte konnten sich Städte und Kommunen bewerben, 279 haben Geld für die Aufwertung und Modernisierung erhalten.