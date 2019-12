Runder Tisch Artenschutz: Grüne müssen draußen bleiben

Die gesetzlichen Regelungen zum neuen Artenschutzgesetz stehen – dennoch gibt es Ärger, vor allem mit den Bauern, wie die zahlreichen Demonstrationen zeigen. Ein gesamtgesellschaftlicher Vertrag wird angestrebt, weswegen am Nachmittag zahlreiche Vertreter aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Kommunen in die Staatskanzlei kommen sollen. Allerdings sorgt die Einladungspraxis der Staatsregierung schon im Vorfeld für Irritationen: Parteienvertreter sollen nämlich draußen bleiben - dabei gehörten ÖDP und Grüne zu den vier Trägern des Volksbegehrens.

BUND-Vorsitzender Mergner kritisiert Einladungspraxis

Der Landesbund für Vogelschutz, der Bund Naturschutz (BUND) und auch die Gregor-Louisoder-Stiftung machen sich dafür stark, dass auch Grüne und ÖDP beteiligt werden. Die Besetzung des Runden Tisches dürfe nicht zum Politikum werden, fordert der BUND-Vorsitzende Richard Mergner. "Ich halte es für eine Schwäche des Ministerpräsidenten, dass er hier mit Ausschlüssen arbeitet, denn schließlich sind vor allem die Grünen und die ÖDP ganz wichtig, um die Ziele des Volksbegehrens in der Fläche umzusetzen." Artenschutz sei natürlich Politik, so Mergner im Interview mit der Bayern 2 radioWelt. "Wir kämpfen dafür, dass es eine andere Perspektive für die Landwirtschaft in Bayern geben muss."

Dagegen heißt es aus der Staatskanzlei, das Gesetzgebungsverfahren im Zuge des Volksbegehrens sei abgeschlossen. Nun gehe es darum, den Dialog zum Artenschutz fortzuführen. Deswegen seien auch nur Verbände und Vertreter der Ministerien eingeladen.

Konventionelle Bauern kämpfen wie Wildbienen ums Überleben

Im Interview mit dem BR erklärte Mergner, die derzeitigen Traktoren-Demonstrationen seien "ein Hilfeschrei". Die konventionellen Bauern würden, "obwohl sie intensiver wirtschaften, so wie man es ihnen gesagt hat, aber eben zu Lasten der Natur und dem Tierschutz, genauso ums Überleben kämpfen wie die Wildbienen oder das Rebhuhn." Am heutigen "Runden Tisch Artenschutz" wolle man mit den verschiedenen Verbänden und der Staatsregierung genau diese Fragen diskutieren. "Wir müssen Wege aufzeigen, wie man tierschutzgerechter und wie man vor allem so produzieren kann, dass wir eben nicht Nitrat im Trinkwasser und Spritzmittelrückstände haben."

Früherer Landtagspräsident Glück übernimmt Moderation

Die Moderation des Runden Tisches übernimmt erneut der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück.