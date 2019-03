vor 13 Minuten

"Rettet die Bienen": Aiwanger will über Fördergelder sprechen

Die Kompromisssuche im Ringen um mehr Bienen-, Insekten- und Artenschutz im Freistaat ist in die nächste Runde gegangen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will dabei am Runden Tisch auch über Fördergelder sprechen. Für ihn ein zentraler Punkt.