Rund ums Walberla: Tag der offenen Brennereien und Brauereien

Nach zwei Jahren Pause findet wieder der Tag der offenen Brennereien und Brauereien rund ums Walberla statt. Neben Schaubrennen werden viele Verkostungen angeboten. So gibt es dort Hochprozentiges wie Schlehenbrand, fassgelagerte Obstbrände oder Whisky, aber auch Obst, Chutneys oder Aufstriche. Von Bratwürsten mit Kraut, selbstgemachten Burgern bis zum Karpfen reicht die Vielfalt auf den Speisekarten.

"Kirschbrand des Jahres" und Charlemagner

Einer der Programmpunkte ist die Verkostung des "Kirschbrands des Jahres 2022". Erfahrene Sommeliers und Brenner haben dafür die besten Destillate zu einem Meistercuvée, also einer meisterlichen Mischung, vereint und im Holzfass ruhen lassen. Am Sonntag wird er zur Verkostung angeboten.

Und auch der Charlemagner kann bei einigen Brennereien probiert und gekauft werden. Das ist ein Apfelschaumwein, der nach dem Champagner-Herstellungsverfahren viele Monate in der Flasche gären konnte.

Edles Getränk aus der Fränkischen Schweiz

Der Apfelsaft für den Charlemagner wird auf dem Feesenhof in Weingarts, einem Ortsteil der Gemeinde Kunreuth im Landkreis Forchheim, noch ganz traditionell gepresst. Der zerkleinerte Apfel wird in mehreren Lagen durch eine mechanische Presse ausgepresst. Der Saft muss dann gefiltert, leicht erwärmt, mit Hefe und Zucker angereichert und gelagert werden. So entsteht durch die Gärung Kohlensäure. Dann wird er in Flaschen abgefüllt und neun Monate gelagert und damit zum zweiten Mal zur Gärung gebracht.

Dies ist auch das Besondere an der "Methode champenoise": Jeden Tag geht Georg Beutner vom Feesenhof deshalb in seinen Keller, dreht und rüttelt die Flaschen leicht und schiebt sie ein Stück weit steiler in die Flaschenhalterung. Hat sich die Hefe im Flaschenhals abgesetzt, wird der Flaschenhals im Eisbad eingefroren. Die Flasche wird dann geöffnet und der gefrorene Hefepfropf unter Druck herausgeschleudert. Diesen Vorgang nennt man "degorgieren". Angeboten wird der Charlemagner als Rosé, Halbtrocken und Trocken. 12,50 Euro kostet die Flasche im Durchschnitt bei den Anbietern in der Fränkischen Schweiz.