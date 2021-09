"Rund Um"-Regatta auf dem Bodensee - fast alle geben auf

Mit dem Sieg des Katamarans "Orange Utan" vom Lindauer Segler-Club ist am Bodensee die 70. Ausgabe der Langstrecken-Regatta "Rund Um" zu Ende gegangen. Ihr Kapitän Ralf Schatz hatte für die 70 Kilometer lange Strecke gute zwölf Stunden gebraucht. Die "Rund Um" hatte am Samstag Morgen in Lindau begonnen und über Romanshorn nach Konstanz und zurück nach Lindau geführt. Zweiter wurde Dominic Stahl vom Württembergischen Yacht-Club mit dem Katamaran "Paulchen" vor dem Ungarn Zsolt Kiraly mit der Segelyacht "Raffica".

Nur sieben Schiffe ins Ziel gekommen

Von den 235 gestarteten Regattateilnehmern waren nur insgesamt sieben Schiffe ins Ziel gekommen. Viele Teilnehmer mussten in den Lindauer Hafen geschleppt werden. Wettfahrtleiter Achim Holz erklärte, die Regattateilnehmer hätten stark unter der Flaute gelitten. Der morgendliche Nebel habe verhindert, dass eine brauchbare Thermik entstand. Karl-Christian Bay, der Vorsitzende des Lindauer Segler-Clubs, musste ebenfalls aufgeben. Trotzdem sei die diesjährige "Rund Um" ein eindrückliches Erlebnis gewesen. Er sagte: "Ich danke allen Teilnehmern, die uns die Treue gehalten haben und zu uns in den Lindauer Segler-Club gekommen sind. Und die auf dem Wasser ein gewaltiges Durchhaltevermögen bewiesen haben. Auch die Mannschaften der 228 Schiffe, die aufgeben mussten, haben eine tolle Leistung gezeigt und sportlichen Ehrgeiz bewiesen."

Größte Regatta am Bodensee ausnahmsweise am Tag

Die "Rund Um" ist die größte Regatta am Bodensee. Wegen der Pandemie war sie von ihrem ursprünglichen Termin Ende Juni auf Ende September verschoben worden. Normalerweise findet die Regatta außerdem nachts statt; wegen der im Herbst kühlen Witterung nach Sonnenuntergang war die diesjährige Jubiläumsausgabe der "Rund Um" am Morgen gestartet.