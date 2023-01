Rund um die Uhr einkaufen im Dorfladen

Von außen sieht das kleine Lebensmittelmarkt in Au, einem Ortsteil von Illertissen, eigentlich aus wie ein ganz normaler Dorfladen. Doch spätestens beim Bezahlen merkt man den Unterschied. Denn bei "Tante M" kassiert niemand, das übernimmt der Kunde. Er scannt alle Waren selbst, so wie manche Supermarktketten es bereits als Alternative zur normalen Kasse anbieten. Selbstbedienung hat für Dorfläden einen großen Vorteil: Personal wird fast nur noch gebraucht, um die Ware einzuräumen.

Kunde allein zu Haus

"Wir haben Kameras an der Decke, damit nichts gestohlen wird", sagt Stefan Schrapp, der Inhaber. Auf seinem Handy kann er sogar von zuhause aus sehen, wer sich im Laden befindet und was dort gerade passiert. Früher war in den Geschäftsräumen eine Bankfiliale, jetzt werden auf rund 60 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als tausend Produkte angeboten. Von Gemüse und Obst bis hin zu Chips, Tiefkühlpizza oder Zahnpasta. Man kann sich sogar Produkte wünschen, die es noch nicht im Laden gibt. Das Scannen der Waren und das Bezahlen funktionieren erstaunlich einfach, nur an das Gefühl ohne Verkäuferin oder Verkäufer im Laden zu sein, muss man sich erst gewöhnen.

So funktioniert die Technik

In München hat der Lebensmittelkonzern Rewe kürzlich einen autonomen Laden namens "Pick and Go" eröffnet, der sogar ganz ohne Kasse auskommt. Kundinnen und Kunden können sich am Eingang mit einer App anmelden, dann registriert intelligente Technik, was man aus dem Regal nimmt. Hunderte Spezialkameras erfassen jeden Nutzer und können zum Beispiel Armbewegungen erkennen.

Gewichtssensoren an den Regalböden registrieren auch, ob etwas wieder ins Regal zurückgelegt wird oder wie viel von einem bestimmten Produkt entnommen wurde. Der Kunde muss keine Kasse mehr passieren, sondern kann mit seinen Waren einfach aus dem Laden spazieren. Er bekommt am Ende den Kassenzettel per App aufs Handy und zahlt digital. Ein Test im Geschäft zeigt: Die Technik funktioniert schon erstaunlich gut. Obwohl Waren mehrmals aus dem Regal genommen und dann wieder abgelegt werden, stimmt am Ende die Abrechnung. Alle Produkte wurden korrekt erkannt und in der richtigen Stückzahl aufgelistet.

Chance für ländliche Regionen

Hermann Hutter, Vizepräsident des Handelsverband Deutschland, sieht Selbstbedienungsläden als gute Möglichkeit, um dem zunehmenden Arbeitskräftemangel zu begegnen und auch um Wartezeiten beim Zahlen zu verkürzen. "Idealerweise sollte man aber auch eine traditionelle Kasse noch anbieten, weil sich gerade viele ältere Menschen sonst abgehängt fühlen", sagt Hutter. Selbstbedienungsläden könnten aber helfen, die Versorgung gerade auf dem Land erheblich zu verbessern, weil sie wirtschaftlicher sind. Normale Supermärkte siedeln sich erst bei einem größeren Einzugsbereich an und rechnen sich erst ab mindestens 2.000, eher 4.000 bis 5.000 Menschen, so Hutter.

Geöffnet von 5 bis 23 Uhr

Tante-M-Gründer Christian Maresch hat das Konzept für seine Dorfläden bewusst einfach gestaltet, damit es in vielen Ortschaften umgesetzt werden kann. Wer ihn nach dem Alleinstellungsmerkmal seiner Läden fragt, hört vor allem das Wort "Öffnungszeiten". Denn die Ladentüren öffnen sich schon um 5 Uhr morgens, abends können Kunden bis 23 Uhr einkaufen.

Doch gibt es in Bayern nicht einen gesetzlichen Ladenschluss? "Der Gesetzgeber hat das geändert. Für sogenannte digitale Kleinstsupermärkte gelten andere Regeln, weil sie eben ohne Verkaufspersonal auskommen", erklärt Maresch. Sie dürfen von Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen. Der Tante-M-Laden in Au wollte seinen Service allerdings auch an Sonn- und Feiertagen anbieten, weil dann viel Umsatz erwartet wird.

Finanzspritze von der Stadt

"Wir haben im Stadtrat diskutiert und uns letztlich dafür entschieden", sagt Jürgen Eisen, Bürgermeister von Illertissen: "Denn es arbeitet ja niemand an den Tagen im Laden. Aber um auf die Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen, haben wir die Zeiten von 7 bis 20 Uhr eingegrenzt." Diese Öffnungszeiten gelten für Sonn- und Feiertage.

Eisen freut sich, dass es im Stadtteil nun wieder eine Nahversorgung gibt, denn der nächste Supermarkt liegt gut drei Kilometer entfernt. Der Stadtrat trägt sogar für die ersten drei Jahre einen Teil der Mietkosten, um die Finanzierung anzuschieben. Bei den Bürgern kommt der neue Laden gut an: "Es ist toll, dass man hier am Dorf noch nach 20 Uhr einkaufen kann. Ich komme manchmal spät von der Arbeit", sagt eine junge Frau. Ein älterer Mann ergänzt: "Gerade wenn man mal was vergessen hat, kann man einfach schnell reingehen. Es ist deutlich billiger als an der Tankstelle."