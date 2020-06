03.06.2020, 19:19 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Rund 80 Radler demonstrieren gegen Autoprämie

Klingel-Demo am Weltfahrradtag: Am Max-Joseph-Platz in München sind rund 80 Radler zusammengekommen, um unter anderem gegen die Autoprämie zu demonstrieren. Sie fordern auch, dass der Kauf von Fahrrädern gefördert wird.