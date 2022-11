Rund 65.000 Gäste besuchten "Typisch Franken?"

Am 5. November geht die Bayerische Landesausstellung "Typisch Franken?" in Ansbach zu Ende. Bisher haben diese etwa 65.000 Menschen besucht – eine positive Bilanz für Ausstellungsleiter Rainhard Riepertinger vom Haus der Bayerischen Geschichte.

Fast sechs Monate steht alles im Zeichen von Franken

Seit 25. Mai sind die Ansbacher Orangerie zusammen mit der Kirche St. Gumbertus in der Innenstadt Austragungsorte für die Landesausstellung. Dort ist eine Reise durch neun fränkische Regionen ausgestellt, die gleichzeitig auch eine Reise durch die fränkische Geschichte darstellen. "Es kommt zwar das Bier und die Bratwurst vor, das ist klar, ohne das würde es auch gar nicht gehen", so Rainhard Riepertinger. Doch was die Oberfranken vielleicht als typisch fränkisch bezeichnen, wäre für die Unterfranken ganz anders – also griff man die ganze Kulturgeschichte der einzelnen vielschichtigen Regionen auf. Die Ausstellungsmacher selbst wollten die Antwort bewusst nicht vorgeben – jeder Gast sollte das für sich typisch Fränkische mitnehmen.

Bier und Bratwurst sind typisch Fränkisch

Neben dem Ausgang der Landesausstellung können die Gäste dann ihre typisch fränkischen Begriffe an einer interaktiven Station auswählen. Das Ergebnis wird live auf die Wand gegenüber projiziert. Bereits wenige Tage vor Ende der Ausstellung steht fest: Bier und Bratwurst sind die beiden Begriffe, die die meisten mit Franken in Verbindung bringen. Außerdem haben viele den Dialekt gewählt.

Die meisten Gäste aus Bayern

Viele der rund 65.000 Besucherinnen und Besucher kamen aus Bayern oder dem nahegelegenen Baden-Württemberg, wenige aus dem Ausland, berichtet Projektleiter Rainhard Riepertinger weiter. Dabei besuchten viele Einzelpersonen und Familien die Landesausstellung, wenige Reisegruppen. Das sei der anhaltenden Pandemie geschuldet. Grundsätzlich ist Rainhard Riepertinger dennoch zufrieden mit der Resonanz der fränkischen Landesausstellung in Ansbach.