Rund 550 Ukraine-Flüchtlinge im Ankerzentrum registriert

Bis Donnerstagvormittag sind rund 550 Flüchtlinge aus der Ukraine im Ankerzentrum Oberfranken in Bamberg angekommen. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, sind die Geflüchteten sowohl mit Sammelbussen als auch selbstständig angereist.

Flüchtlinge werden in Oberfranken verteilt

Die Flüchtlinge wurden im Ankerzentrum zunächst registriert und dort oder im Hotel Mainfranken in Bamberg für einige Tage untergebracht. In den kommenden Tagen werden auch die anderen oberfränkischen Landkreise und kreisfreien Städte bei der Unterbringung unterstützen.

Am Freitag werden Busse etwa 200 Flüchtlinge in Unterkünfte in die Landkreise Bamberg und Bayreuth sowie in Stadt und Landkreis Coburg bringen, heißt es seitens der Regierung von Oberfranken. Die tatsächlichen Zahlen dürften laut Regierung von Oberfranken jedoch weitaus höher sein, da viele Geflüchtete auch privat unterkämen und teilweise noch nicht registriert seien.