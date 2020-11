Rund 500 bayerische Unternehmen wollen Teil der Maut zurück

Die Berechnung der Maut richtet sich bei LKW nach Schadstoffklasse, Achszahl des Nutzfahrzeugs und gefahrener Strecke. Sie beinhaltet Infrastrukturkosten, die Kosten für die Luftverschmutzung und bis vor kurzem auch Kosten für die Verkehrspolizei. Ende Oktober entschied das EuGH in Luxemburg, dass diese nicht in die Mautgebühr einfließen dürfen. Die polizeilichen Tätigkeiten würden in die Verantwortung des Staates fallen, der dabei "hoheitliche Befugnisse ausübt und nicht lediglich als Betreiber der Straßeninfrastruktur handelt", heißt es im Urteil. Daraufhin forderte der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL, seine Mitglieder auf, den zu viel gezahlten Mautanteil zurückzufordern.

Unternehmen wollen Geld zurück

Deutschlandweit hätten bereits 3.500 bis 4.000 Unternehmen Ansprüche auf Rückerstattung zu viel gezahlter LKW-Maut beim Bundesamt für Güterverkehr geltend gemacht, heißt es beim BGL. Die Behörde ist für die Abrechnung der Maut zuständig. In Bayern sind es nach Verbandsangaben zwischen 450 und 500 Firmen. Wie viele ausländische Unternehmen die Möglichkeit wahrnehmen, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik wurden im vergangenen Jahr 59,5 Prozent der gefahrenen mautpflichtigen Kilometer durch deutsche Unternehmen geleistet und 40,5 Prozent von ausländischen Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, so der BGL, betrage der Anspruch auf Rückerstattung mindestens vier Prozent der entrichteten Mautgebühr. Möglicherweise würden auch darüberhinausgehende Ansprüche bestehen. Nach Berechnungen involvierter Rechtsanwaltskanzleien handelt es sich nach ersten Schätzungen um rund eine Milliarde Euro zu viel verrechneter Mautgebühren.

Der BGL führt derzeit Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium, um eine außergerichtliche Lösung zu finden.

Vier Prozent Maut zu viel berechnet

Am 28. Oktober hatte der Europäische Gerichtshof, EuGH entschieden, das die Höhe der deutschen LKW-Maut gegen das Europarecht verstößt. Alle Zahler der deutschen Maut haben deshalb einen Teilanspruch auf Maut-Rückerstattung an den Jahren 2017 bis 2020 gezahlten Beträge. Geklagt hatte eine polnische Spedition. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte den Fall an den EuGH weitergereicht. Wegen der Verjährungsregeln des Verwaltungskostengesetzes sind die in den Jahren vor 2017 entstandenen Ansprüche wahrscheinlich verjährt. Bereits Ende dieses Jahres, also in ein paar Wochen, droht auch die Verjährung für 2017 entstandene Ansprüche. Deshalb machen nun viele Unternehmen ihre Ansprüche noch kurz vor Jahresende geltend, um so eine "verjährungshemmenden Maßnahme" einzuleiten.

Der EuGH hat gleichzeitig das Verfahren wieder an das Oberverwaltungsgericht in Münster zurückgegeben. Das hat nun zu entscheiden, ob auch weitere Bestandteile der LKW-Maut rechtswidrig sind.

Mauteinnahmen gehen stark zurück

2019 war ein Rekordjahr in Sachen Mauteinnahmen. Rund 7,5 Milliarden Euro flossen so in die Kasse des Bundes. Das waren 44 Prozent mehr als noch ein Jahr davor. Zu berücksichtigen ist jedoch dabei, dass 2019 die Mautsätze angehoben wurden, aber auch eine Mautpflicht auf Bundesstraßen galt.

Die Corona-Krise hat aber ihre Spuren auch in der Güterverkehr- und Logistikbranche hinterlassen. Die Lkw-Fahrleistung steht in engem Zusammenhang mit der Industrieproduktion in Deutschland. Wird weniger hergestellt, muss auch weniger gefahren werden. Nach ersten Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums im Mai wird für dieses Jahr insgesamt mit Mindereinnahmen von rund 500 bis 600 Millionen Euro gerechnet. Dies habe auch Folgen für die Finanzierung des Straßenbaus, heißt es.