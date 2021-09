Rund 50 Anzeigen nach Corona-Razzia in Nürnberg

Bei einer groß angelegten Corona-Razzia in Nürnberg hat das städtische Ordnungsamt zusammen mit der Polizei und dem Zoll in den vergangenen Tagen mehr als 50 Verstöße gegen die 3G-Regel festgestellt und angezeigt. Nach Informationen der Stadt Nürnberg waren am Wochenende rund 30 Gaststättenbetriebe, Clubs und Lokale in verschiedenen Stadtteilen kontrolliert worden. Dabei stellten die Kontrolleure fest, dass vor allem infektionsrechtliche Auflagen wie die 3G-Regel und die Maskenpflicht nicht eingehalten wurden.

Stadt Nürnberg kündigt weitere Kontrollen an

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sieht die Strategie der Stadt durch diese Aktion bestätigt. Er kündigte an, dass es weiterhin regelmäßig Kontrollen dieser Art geben werde. Neben dem Schutz der Besucherinnen und Besucher solcher Lokale dienten die Kontrollen nach Königs Worten auch dem Schutz der Betreiberinnen und Betreiber, die sich mit hohem Aufwand an die Auflagen halten würden.

Hotel- und Gaststättenverband appelliert, 3G zu kontrollieren

Angesichts der offenbar oft laxen Kontrollen bei der 3G-Regel ruft der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband die Gastronominnen und Gastronomen zu mehr Sorgfalt auf. "Wenn wir das zu fahrlässig handhaben, besteht die Gefahr, dass es wieder mehr Infektionen gibt. Und das will man natürlich nicht“, so der DEHOGA-Vizepräsident Thomas Förster. "Wir wollen nicht der Grund dafür sein, dass es irgendwann wieder höhere Infektionswerte gibt".