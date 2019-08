Rund 5.000 Menschen bei CSD-Umzug in Nürnberg

Es geht um mehr Toleranz und ein Zeichen gegen Diskriminierung: In Nürnberg fand heute der Demo-Zug zum Christopher Street Day statt. Unter dem Motto "50 Jahre Pride – danke für ..." zogen rund 5.000 Teilnehmer durch die Innenstadt der Frankenmetropole.

50 Jahre Stonewall-Krawalle

Der Christopher Street Day wurde in diesem Jahr sozusagen verdoppelt. Zwei Tage gab es Demos, zwei Wochen lang eine Prideweek, und das Finale ist ebenfalls auf zwei Tage angesetzt. Erinnert wird damit an die Stonewall-Krawalle in New York vor 50 Jahren. Damals kam es zu Straßenschlachten der Homosexuellen-Bewegung, um gegen Diskriminierung aller Art von Sexualität zu demonstrieren.