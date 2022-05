Rund 400 Teilnehmer bei Streikkundgebung in Nürnberg

Rund 400 Beschäftigte aus mittelfränkischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sind am Montag dem Streikaufruf der Gewerkschaften Verdi und KOMBA Bayern (Gewerkschaft der Beamten und Arbeitnehmer im kommunalen Dienst) gefolgt. Betroffen waren unter anderem Einrichtungen in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und Schwaig. Sie trafen sich an der Nürnberger Lorenzkirche und hielten anschließend eine Kundgebung vor dem Nürnberger Rathaus ab.

Weitere Aktionen am Mittwoch

Die Beteiligung war nach Angaben einer Verdi-Sprecherin höher als die Gewerkschaften selbst erwartet hatten, zumal es am kommenden Mittwoch zu weiteren Aktionen kommen wird. Dann werden allein in Nürnberg mehr als 100 der rund 130 städtischen Kitas bestreikt. Die Gewerkschaften haben zudem die Beschäftigten im schulischen Ganztagesdienst zum Warnstreik aufgerufen. Eine Notbetreuung soll dann lediglich in 16 Einrichtungen aufrechterhalten bleiben.

Gewerkschaften fordern mehr Geld für Sozialdienst

In der Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern fordern die Gewerkschaften, dass die Tätigkeiten der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst neu bewertet und damit besser bezahlt werden. Die Kommunen haben Vorschläge für veränderte Eingruppierungen vorgelegt, verweisen aber auf die angespannte Finanzlage. Die Verhandlungen sollen am 16. Mai fortgesetzt werden.